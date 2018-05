Scongiurato il rischio meteo: il Palio dei Micci si correrà regolarmente

QUERCETA. Il 63° Palio dei Micci di Querceta si farà. Non è bastata l'incognita maltempo per portare la Pro Loco di Querceta a decidere a favore del rinvio della manifestazione a domenica prossima. La mattinata - seppur con cielo molto nuvoloso - non ha presentato precipitazioni e, dopo il nulla osta nella prima riunione delle 7.30, la commissione dei responsabili dell'evento ha dato il via ufficiale alle otto contrade per prepararsi e, nel pomeriggio, sfilare in corteo fino allo stadio Buon Riposo di Pozzi dove si celebrerà la 63esima edizione del Palio.

Rimane ovviamente - e lo conferma anche la Pro Loco - un minimo di riserva se le condizioni meteo dovessero precipitare in maniera drastica: un temporale improvviso potrebbe quindi comunque portare al rinvio in extremis, ma se il tempo continuerà a reggere la macchina organizzativa proseguirà il proprio lavoro.

L'appuntamento con le centinaia di contradaioli ed appassionati è dunque per questo pomeriggio alle ore 16 allo stadio Buon Riposo di Pozzi. A sfilare per prima sarà la contrada della Lucertola - vincitrice della corsa dei micci nel 2017 - quindi seguiranno (in ordine casuale, estratto a sorte al momento della stesura del calendario delle manifestazioni di quest'anno) Pozzo, Madonnina, Ponte, Ranocchio, Leon d'Oro, Quercia e infine Cervia.

Al termine delle sfilate dei cortei storici con la contemporanea realizzazione al centro del campo del tema, si passerà al momento clou della corsa. Quest'anno, con la reintroduzione del "miccio a sorteggio", prima della partenza verranno estratte le combinazioni di miccio

e fantino, quindi verrà dato il via alla gara.

I premi in lizza oggi, oltre al gonfalone del Palio (che spetta a chi vince la corsa), sono il Trofeo Fratelli Meccheri per il migliore gruppo musici e l'Alabarda d'Oro, frutto della combinata dei risultati ottenuti con sfilata e tema.