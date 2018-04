Tenta di entrare in 3 case, arrestato

PIETRASANTA. Ha provato a entrare in tre appartamenti di uno stesso condominio di Viareggio: ha forzato il portone di ingresso e poi ha rotto il vetro. E nel farlo si è ferito una mano lasciando le tracce di sangue su tutti i portoni degli appartamenti toccati. Per questo un 42enne di Pietrasanta è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Viareggio per tentato furto aggravato. Il gip ha disposto ieri mattina, al termine della direttissima, la custodia cautelare in carcere. Il processo si terrà tra un mese.



Il fatto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. L’uomo era in compagnia di un’altra persona che poi è riuscita a scappare. I due hanno provato a entrare in tre diversi appartamenti dello stesso condominio, forzando il portone. Il 42enne si è ferito e le sue tracce di sangue sono state trovate sia all’ingresso del condominio sia sui portoni di alcuni appartamenti.

A dare l’allarme è stato uno dei condomini che, svegliato dal fracasso dei vetri in frantumi e dal rumore di passi provenienti dalla rampa di scale («udendo il tentativo di forzare la porta della propria abitazione», si legge in una nota delle forze dell’ordine), ha subito chiamato il 113.Fermato e condotto negli uffici del commissariato per i dovuti accertamenti, l’uomo è risultato già noto alle forze di polizia per fatti legati al suo attivismo politico.Contattato il pm di turno l’uomo è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato in abitazione. Poi è stato accompagnato nella mattinata di ieri nel tribunale di Lucca dove si è tenuta la direttissima. Il giudice ne ha disposto la custodia cautelare in carcere dove l’uomo rimarrà fino al prossimo 25 maggio in attesa del processo.©RIPRODUZIONE RISERVATA.