Rinasce il Marifran a guida Bracciotti

LIDO DI CAMAIORE. Una palazzina fronte mare con un ampio e confortevole giardino. Una deliziosa villetta che fa angolo con via Gasparini. A due passi dalla battigia. Ideale per le famiglie. Insomma una struttura perfetta per le vacanze estive. Tuttavia il Marifran, storica struttura alberghiera, è uno albergo della Passeggiata di Lido di Camaiore che quest’anno non sarà disponibile per le prenotazioni. Chiuso per lavori.



Sono infatti in atto dei cantieri e la sua rinascita sarà, lo dicono fonti vicine alla gestione, rimandata al 2019. A riaprirlo sarà la famiglia Bracciotti: la proprietà è di Giacomo e Maria, entrambi già proprietari di strutture ricettive sia a Lido che a Marina di Pietrasanta. Del duo di fratelli infatti sono sia lo storico hotel Bracciotti di Lido sia il Joseph di Marina di Pietrasanta, nato dall’unione di due vecchie strutture. Malgrado da parte dei proprietari ci sia il più totale riserbo sui prezzi e sui progetti futuri, quel che è certo è che la famiglia ha salvato la struttura dalla speculazione edilizia.



I vecchi proprietari infatti avevano gestito la struttura per oltre 40 anni, una gestione familiare, ma la proprietà poi era passata di mano ed era arrivata a un’immobiliare che aveva in progetto di farne degli appartamenti. Mono e bilocali per poterli vendere e affittare. Pare che fosse già partita la richiesta di cambio di destinazione d’uso.



Questo fino a un paio d’anni fa quando i Bracciotti hanno acquistato l’immobile e riportandolo di fatto alla sua destinazione originale. Questo ha sicuramente assicurato o per lo meno salvato la struttura originale dell’immobile.



Quella dei Bracciotti è quindi una buona pratica di buona imprenditoria di casa nostra: un bell’albergo, e poi vicino al mare, significa turismo, ma anche posti di lavoro, ed è di fatto una valorizzazione del nostro tessuto immobiliare esistente.



Al momento, passando attraverso il viale Pistelli, è possibile vedere solo operai, lavori, cantieri, tavole di compensato.

Non è stata ancora rilevato il progetto e gli imprenditori hanno deciso di non fare commenti per il momento. Secondo i dati presenti nei database del Comune la struttura era un albergo a due stelle che poteva contare su 14 camere.©RIPRODUZIONE RISERVATA .