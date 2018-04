Revocato il divieto di balneazione a Fiumetto e Motrone

leggi anche: Primi divieti di balneazione in Versilia Arpat infatti ha comunicato che sono stati imposti dei divieti preventivi a Viareggio e Pietrasanta sulla base di dati non ancora definitivi ma che saranno pubblicati ufficialmente a breve

PIETRASANTA. Il Comune di Pietrasanta ha revocato il divieto di balneazione alle foci dei fossi Fiumetto e Motrone dopo le ultime analisi eseguite da Arpat. Che hanno dato gli esiti sperati sul ritorno alla normalità per le acque marine.

La revoca, su decisione del commissario prefettizio Giuseppe Priolo, è arrivata nella tarda mattina di domenica 22. Si è trattato dei primi divieti di balneazione dell'anno in Versilia: anche a Viareggio le analisi Arpat avevano evidenziato sforamenti, ma il Comune non ha fatto ordinanze sulla base che non siamo ancora nella stagione balneare.