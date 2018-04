Quasi 300 atleti in pista per la Lido Run

LIDO. Lido Run nel segno della società Orecchiella Garfagnana. È andata infatti a due atleti della rappresentativa garfagnina, Girma Castelli e Annalaura Mugno, la terza edizione della Lido Run, secondo appuntamento del Campionato Podistico della Versilia di atletica. Castelli ha alzato le mani dopo un arrivo al fotofinish con il corridore dell'Atletica Camaiore Lorenzo Razzuoli, sopravanzato per soli 3". Terzo, Stefano Politi dell'Atletica Pietrasanta Versilia. Mugno, invece, ha sopraffatto con maggior autorità Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana) e Simona Prunea (Orecchiella Garfagnana). I due successi ottenuti lungo i viali di Lido sono stati ottenuti rispettivamente con i tempi di 34'13" e di 37'17". Nella categoria “A maschile” invece Juri Picchi (Atl. Vinci) ha avuto la meglio sui rivali Luca Borgianni e Malvin Metushi mentre nella categoria “E femminile” successo per Andrea Palma Salas (Orecchiella Garfagnana) su Alice Franceschini e Elena Cerfeda. Stefano Ricci (Atl. Vinci) trionfa nella categorie B davanti a Paolo Giusti e Massimiliano Lunardini. Vanno a Vittorio Zavanella (Cambiaso Risso Running Team) e a Rinaldo Cherubini (Polisportiva Madonnetta) le categorie C e D. Il primo, superando per distacco la coppia Giuseppe Simone-Giovanni Tallone, il secondo invece trionfando davanti a Ferdinando Bertacca e a Giuseppe Giannotti.





Dominio con arrivo in solitaria per(Atl. La Galla Pontedera) nella categoria F femminile, cona completare il podio. È di 4'32" il distacco abissale che(Asd. Golfo dei Poeti Arcigni) infligge alle rivalinella categoria G femminile. Lido Run che ha fatto registrare un grande successo, con la partecipazione di ben 284 atleti ai nastri di partenza. Terza gara del Campionato Podistico della Versilia che si svolgerà il prossimo 13 maggio con i temibili 12 km della "Corsa Storica di Frati" a Camaiore.