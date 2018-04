Il Comune di Viareggio: multe per i rifiuti abbandonati in Passeggiata

VIAREGGIO. Controlli della polizia municipale che rientrano nei servizi dedicati al contrasto dell’occupazione abusiva di suolo pubblico: è l’attività avviata in questi giorni, in Passeggiata così come al mercato di piazza Cavour, dove ieri i vigili si sono presentati alla pescheria-gastronomia per regolamentare il suolo pubblico che l’attività potrà destinare a sedie e tavoli. «Si ricorda - si legge nella note dell’amministrazione comunale - che sono considerate abusive non solo le occupazioni del suolo pubblico prive della relativa concessione, ma anche quello difformi dalle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione (Regolamento Cosap )». E, dunque, «rientrano in quest’ambito i bidoncini della spazzatura sistemati alla meglio in prossimità dei locali».



Un problema che si pose da subito, fin dall’estate 2016, al momento di introdurre il porta a porta nell’area di città che comprende anche la Passeggiata, dove la gran parte dei locali non un retro con spazio adeguato, e separato dal resto come richiede la Asl, per collocare i bidoni dei rifiuti differenziati. E se l’assessore all’ambiente Federico Pierucci, nelle scorse settimane, aveva dichiarato di apprezzare la soluzione di copertura con cannicci adottata da molti stabilimenti balneari, ora la sua collega Laura Servetti, annuncia: «Chi vorrà adibire uno spazio per contenere i bidoncini, potrà fare richiesta al Comune che valuterà istanze e progetti. E, una volta accordato, il suolo pubblico necessario sarà concesso a titolo gratuito». L’amministrazione informa che «in accordo con Sea è allo studio un particolare modello di copertura dei bidoni che possa essere integrato con il contesto di pregio della Passeggiata».



Contesto di pregio che già oggi, nella parte dal Molo a piazza Mazzini, vede i contenitori in legno, chiusi, uno ogni cinque attività. Non uno spettacolo per l’occhio, non sufficienti per la gran quantità di materiali conferiti per tutta la durata della stagione estiva, e spesso destinatari dei sacchi neri che rimangono all’esterno. «Basta sacchi neri e abbandono selvaggio lungo le traverse dei viali a mare», è il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale: «Serve attenzione ad orari e conferimenti e amore verso la splendida location in cui gli esercenti si trovano ad operare». Per le sanzioni che il Comune ha intenzione di iniziare a comminare,

viene ricordato, «viene applicato l’articolo 20 del codice della strada, per il quale “chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto al pagamento di una somma da 168 a 674 euro”». .