Viareggio, colpo notturno al ristorante del bagno Teresita

VIAREGGIO. Aveva appena forzato la finestra del “Giardino di Mari” - il ristorante del bagno Teresita - e rubato il fondo cassa e alcune bottiglie di vino. Il ladro, un cittadino magrebino, non aveva fatto i conti, però, con il sistema di allarme del locale. E ancora di più con due agenti della vigilanza Globo, arrivati intorno alle 4 del mattino sulla Terrazza della Repubblica a Città Giardino per un segnale di allarme segnalato dalla centrale. Subito dopo aver allertato i carabinieri, le due guardie hanno visto il malvivente uscire da uno stabile vicino, l’hanno bloccato dopo un breve inseguimento e consegnato immediatamente alle forze dell’ordine.

leggi anche: Colpo alla tabaccheria in Passeggiata a Viareggio I ladri entrano nella notte e portano via il fondocassa, ma all’arrivo delle guardie giurate scappano

Il movimentato episodio è avvenuto alle prime luci dell’alba di giovedì. Intorno alle 3.45, infatti, un segnale di allarme è partito dal ristorante “Giardino di Mari” di Viareggio e in pochi minuti la richiesta di intervento è stata inoltrata a uno degli agenti della vigilanza Globo di servizio in zona. Non appena arrivato al ristorante, la guardia ha notato subito una finestra del locale forzata e spalancata. Subito dopo aver avvisato i carabinieri, e con il consenso della centrale, l’uomo ha richiesto il supporto di un altro collega della Globo.

Dopo un rapido sopralluogo nel ristorante e nell’attesa dell’arrivo dei proprietari, i carabinieri si sono allontanati per alcuni minuti lasciando sul posto le due guardie giurate. Il magrebino autore del colpo, forse credendo che le forze dell’ordine si fossero allontanate definitivamente, a quel punto è uscito dal bagno di uno stabile poco distante. Notato da una delle due guardie e insospettito dai suoi movimenti, la guardia gli ha intimato di fermarsi. Per tutta risposta il ladro ha iniziato a correre. Una fuga durata poche decine di metri, visto che le guardie della Globo sono riuscite a fermarlo e consegnarlo immediatamente ai carabinieri giunti nuovamente sul posto.

Alle 5.20 in via Terrazza della Repubblica è arrivata anche la proprietaria del ristorante “Giardino di Mari” che, dopo aver controllato l’interno del locale, ha visto che il malvivente aveva rubato il fondo cassa, oltre ad alcune bottiglie di vino e perfino dei dolci.