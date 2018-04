Rischia di soffocare per un boccone andato di traverso

PIETRASANTA. C’è chi brinda ad alta voce, chi degusta pietanze generose, chi ancora fa le immancabili foto ai piatti. Come a dire una serata di Pasqua perfetta che però, all’improvviso, sfocia nel dramma quando un uomo seduto ad un tavolo - un 73 enne di Viareggio che era a cena con un’altra persona - comincia a diventare paonazzo perché non riesce più a respirare a causa di un boccone di carne andato di traverso. Sono le 20.45 di una domenica di festa in dissolvenza all’Antica Macelleria, noto e frequentato ristorante con vista privilegiata su piazza Duomo, quando i titolari si accorgono prontamente di quanto sta accadendo: il tempo di chiamare il 118 e pochi istanti dopo sul posto è già operativa una squadra di soccorritori della Croce Verde di Pietrasanta.



Il primo decisivo intervento è stato quello del titolare del locale, Nicola Bagni. «Il primo soccorso lo abbiamo prestato noi - sottolinea - gli ho praticato la manovra di Heimlich poi l’ho massaggiato e posto in posizione di sicurezza: gli ho tolto la lingua di gola e nel frattempo abbiamo atteso i soccorsi chiamati subito visto che era questione di minuti».

«Quando siamo arrivati l’uomo era in arresto respiratorio e rischiava l’arresto cardiaco: abbiamo così cominciato subito le manovre di rianimazione all’interno del ristorante con un continuo massaggio cardiaco mentre il ricorso al defibrillatore si è rivelato, visto lo stato dell’uomo, non necessario - racconta Giacomo Vannucci che con Emanuele Bandelloni e Massimo Sortino ha contribuito a salvare la vita alla vittima dell’episodio - sono stati momenti concitati visto che l’occlusione alle vie respiratorie era importante».

In questi casi il massaggio cardiaco fatto nei primi minuti diventa fondamentale per evitare possibili danni neurologici. «Grazie alla rianimazione siamo riusciti a mantenere le funzioni vitali dell’uomo: poi l’intervento del 118 con il medico Maurizio Sculco e l’infermiere Guido Mensi, è stato fondamentale».



Quel boccone di troppo che stava soffocando la vittima è stato infatti rimosso dal medico grazie ad uno strumento apposito - le forbici di Magill -: pochi secondi di tempo per una manovra ad alto rischio decisiva per salvare una vita. «A quel punto la vittima ha ripreso a respirare: è stato così trasportato in codice rosso all’ospedale, dove ha poi ripreso conoscenza e dove ancora è stato ovviamente trattenuto per tutti gli accertamenti del caso» aggiunge Vannucci.



Parole di elogio ai soccorritori della Croce Verde arrivano proprio dal dottor Sculco. «Devo ringraziare la squadra della Croce Verde che domenica scorsa ha collaborato con me e con l’inferniere Mensi: siete stati semplicemente magnifici: grazie a voi una vita è stata salvata. Ho notato grande

freddezza e una determinazione da parte di tutti a partire dal mio infermiere ad ognuno di voi. Grazie ragazzi». Un ringraziamento a cui non potrà non unirsi il pensionato viareggino che mai dimenticherà questa domenica di Pasqua intrisa di dolore, paura e, alla fine, di gioia.