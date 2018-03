Quel vertice mafioso a Forte dei Marmi dove fu progettato l’attentato agli Uffizi

VIAREGGIO. Un vertice mafioso organizzato in piena estate in Versilia. Un summit ai massimi livelli nel periodo stragista di Cosa nostra per progettare l’attentato di via dei Georgofili a Firenze. Con protagonista nientemeno che il boss superlatitante Matteo Messina Denaro. Può sembrare la trama di un giallo. E al tempo stesso può sembrare uno spaccato sui tanti (troppi) misteri della storia italiana. E, alla fine, è entrambe le cose.

Perché se proprio sull’ultimo numero del settimanalele rivelazioni di un testimone raccolte da due giornalisti raccontano di quando il ricercato numero uno della Mafia alloggiava fra la Versilia e le colline pisane, di un incontro fra i capi di Cosa Nostra si parla anche ne, l’ultimo romanzo dila cui trama si sviluppa proprio in Versilia, fra Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un libro uscito nel giugno scorso per Sellerio e che fra gli episodi chiave annovera proprio il vertice mafioso in una villa di Forte dei Marmi.Ancora una volta la realtà che supera ogni forma di immaginazione? Almeno in questo caso, però, non è andata proprio così. «La trama intorno alla quale ruota– racconta Giampaolo Simi, che è ancora in giro per l’Italia a parlare del suo romanzo – è completamente inventata. La cornice nella quale si muovono i personaggi e si dipana la storia, però, è fedele alle vicende di quegli anni. Stiamo parlando dell’estate del 1993, uno dei periodi più opachi della storia del nostro paese. E quegli incontri in Versilia ci sono stati davvero».