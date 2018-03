Nube nera sopra via di Montramito

VIAREGGIO. Una colonna di fumo si alza così alta che si vede dalla passeggiata di Viareggio, a 6 chilometri almeno di distanza. Le foto iniziano a circolare su Facebook. I video diventano virali. Iniziano le chiamate al Comune. I contadini sono spaventati. I cittadini ancora di più, perché non hanno la più pallida idea di cosa stia succedendo. «Ma cosa prende fuoco?», chiedono. «Da dove viene questo fumo?». «È cosa è questa puzza?». «È l’impianto di Pioppogatto?». No, non è l’impianto di Pioppogatto. È solamente sterpaglia che ha preso fuoco (in una dinamica ancora non chiara), in via di Montramito a Massarosa, vicino all’impianto. Ma divampa un incendio talmente grande da essere visto anche da Viareggio. Anche il puzzo di bruciato, mescolato alla torba, arriva fino al litorale. Dà la nausea, in una città che di odori nauseabondi ne sente già abbastanza.

È quanto accaduto oggi pomeriggio (27 marzo). Sono le 17 circa quando parte la chiamata ai vigili del fuoco. In via di Montramito c’è un incendio. Una colonna di fumo si alza alta alta verso il cielo. Annerisce le nuvole di Viareggio. Il vento porta verso mare. Una squadra di pompieri del distaccamento di Viareggio parte spedita e arriva sul posto in un lampo sul

posto. Giù dai furgoni i vigili del fuoco sputano acqua su quelle sterpaglie bruciate e nel giro di poco l’incendio è domato.

Ma la preoccupazione rimane tanta. Soprattutto a Viareggio, sopratutto per l’odore acre che rischia di arrivare nella notte dentro le case dei viareggini.