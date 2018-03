Addio Eurolega: per Forte dei Marmi e Cgc Viareggio è un sabato nero

VIAREGGIO. Breganze e Follonica continuano il loro segno europeo nelle rispettive competizioni: i rossoneri vincono 4-3 contro il Turquel e volano in Final Four dove incontreranno il Lleida Llista dell’ex bassanese Dario Gimenez, mentre il Follonica batte il Vic 9 a 6 e si qualifica al secondo posto nel girone, conquistando il quarto di finale con l’unica italiana presente che avrà di fronte niente meno che il Barcellona.

Niente da fare per il Forte dei Marmi che ha provato a scardinare la difesa portoghese del Benfica ma è stata sconfitta 6-4. Al capolinea anche l’Eurolega per il Viareggio, sconfitto dall’Oliveirense per 9 a 3. Pareggio senza dolori per il Lodi 3-3 contro il Quevert. Sfuma il sogno a soli 49 secondi dalla sirena finale del Correggio che aveva bloccato in casa propria il Voltregà sul 3 a 3, poi sfumato con il 4 a 3.

In Serie A1 vittorie come da pronostici per Valdagno e Bassano nelle rispettive 24esime giornate del Campionato.

Il Valdagno piega il Monza sul 3 a 1, mentre il Bassano vince a Thiene per 5 a 2. Ora i valdagnesi sono con gli stessi punti del Viareggio che però dovrà giocarsi il quarto posto contro il Trissino, invischiato per l’ottavo, mentre Bassano è ad un punto dalla coppia al quarto posto.