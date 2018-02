Via libera al secondo corso mascherato di Pietrasanta

PIETRASANTA. Il cielo è nuvoloso ma non ferma il Carnevale di Pietrasanta. Dopo un consulto mattutino è stato deciso che il secondo corso mascherato si terrà regolarmente nel centro della Piccola Atene della Versilia dove, per l'occasione, sono attese quattromila persone.

. Alle ore 15, sul classico percorso cittadino: piazza Matteotti, via Provinciale Vallecchia, via San Francesco, via Marconi, sino alle 17.30, sfileranno le 12 contrade. In testa al corteo Miss Carnevale Enola Bresciani, accompagnata dalle maschere di Sprocco e Scalpellina. I biglietti saranno acquistabili alle biglietterie poste all’ingresso del circuito, costo 6,5€, ingresso gratuito per i bambini con età inferiore a 10 anni e adulti sopra i 70 anni di età.

SFILATA. Stabilito anche l’ordine di sfilata sul percorso dei 12 carri in gara. La prima ad uscire sarà La Lanterna. A seguire Africa-Macelli, Pollino-Traversagna, Pontestrada, Antichi Feudi, Marina, Strettoia, Il Tiglio - La Beca, Valdicastello, Brancagliana, La Collina, La Corte.

CARRI. In proposta temi e costumi con richiami all’attualita’ e alla goliardia. Africa - Macelli "Carnevale sotto il mare"; Antichi Feudi "Il marchingegno dell'allegria"; Brancagliana "La mutazione"; Il Tiglio - La Beca "La Prima-Vera Beca"; La Collina "Paese che vai Carnevale che trovi"; La Corte "Alla corte di Pierrot"; La Lanterna “ In un mondo così matto ballano insieme il topo e il gatto"; Marina "Madre natura"; Pollino - Traversagna "Let's play now"; Pontestrada "Il venditore di illusioni"; Strettoia "Strettoia of Liberty"; Valdicastello "Io me la suono...".

MASCHERATE. Africa - Macelli "Carnevale sotto il mare"; Antichi Feudi "Il marchingegno dell'allegria"; Brancagliana “ Officina danzante"; Il Tiglio-La Beca "La Prima-Vera Beca"; La Collina “ Dalla sgnappa al mojoto Carnevale garantito"; La Corte "Alla corte di Pierrot"; La Lanterna "Un ballo coi baffi"; Marina "Enno diventate due le stagioni"; Pollino-Traversagna "Let's have fun now"; Pontestrada "Studio 54"; Strettoia “ Strettoia of Liberty"; Valdicastello "E io me la ballo".

GIURIA. A dare un voto a carri e maschere saranno 6 giurati provenienti da San Giovanni Valdarno. Nel caso di annullamento del corso di oggi i giurati, scelti dal presidente Alessandro Alessandrini, saranno presenti al corso di domenica 25 febbraio per ufficializzare i vincitori del "Premio Frido Graziani" e della migliore mascherata.

VIABILITÀ. Premessa la raccomandazione di rito di parcheggiare l’auto negli spazi di sosta più decentrati - leggi Coop, Conad, Terminal bus, ex Asl - da segnalare brevi e prevedibili disagi per il trasferimento dei carri il mattino e il pomeriggio da e per i rispettivi hangar che si trovano alla Mattonaia, a Valdicastello e in via Fiumetto.