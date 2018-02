Carnevale, la rivolta sul web contro i verdetti: «I giurati sono la rovina dei corsi mascherati»

VIAREGGIO. Dalla piazza reale, il Belvedere delle Maschere, a quella virtuale che è Facebook con tutti i suoi gruppi dedicati al Carnevale, il sentimento dominante è uno solo. Anzi due: rabbia e sdegno per i verdetti. Non tanto per il successo dei fratelli Stefano e Umberto Cinquini in prima categoria, che in parecchi avevano vaticinato e che non ha alcunché di scandaloso, quanto per il quarto posto del pifferaio di Jacopo Allegrucci: non c’è stato sondaggio, sui giornali di carta come su Internet, dove non fosse il più votato dai viareggini. Che a stento riescono a credere alle loro orecchie quando gli altoparlanti gracchianti dei viali a mare sputano la classifica dei carri grandi.

Carnevale di Viareggio: trionfano i Papaveri rossi Il carro dei fratelli Cinquini centra la prima vittoria al Carnevale di Viareggio - L'ARTICOLO

«Siete degli schifosi» è il laconico pensiero di, il mago dei movimenti del carro di Allegrucci che aveva fatto muovere dita, braccia, gambe e perfino guance al mascherone centrale. Sono in tantissimi a lasciare un “mi piace” o un commento di disapprovazione (del verdetto, s'intende). Non è da meno il dj, che fa comunque i complimenti ai fratelli Cinquini «per un meritato primo premio, unico posto realmente giusto» prima di puntare il dito contro i giurati: «Non so chi voi siate, ma lasciatevi dire che siete sempre più la rovina di questo Carnevale».

leggi anche: Carnevale: il quarto posto di Allegrucci innesca la polemica In molti hanno lamentato il mancato piazzamento nel podio del carro di prima categoria "È come credere alle favole"

E mentre Cristiano Pastechi prova a stemperare gli animi con una battuta («È da gennaio che gliela gufate»), Sara Frosini pubblica un primo piano del pifferaio corredandola di un hashtag inequivocabile: #ilverovincitoreseitu. Non mancano, poi, segnalazioni sull’espressione di «evidente imbarazzo» assunta dallo speaker Daniele Maffei al momento della lettura della classifica. Marco Tammone, sul gruppo “Votiamo i carri del Carnevale”, sposta i riflettori su quello che è forse il nocciolo della questione: la scelta dei giurati, un compito che spetta alla Fondazione Carnevale.

leggi anche: Carnevale di Viareggio, vincono i Papaveri dei Cinquini: un trionfo sotto la pioggia - Video I verdetti dei carri di prima categoria: secondo posto per Alessandro Avanzini, terzo per Fabrizio Galli. Quarto Jacopo Allegrucci, da molti dato per favorito

«Qualcosa non va ed è così da qualche anno: le giurie non hanno un verso. Metri di giudizio che non si comprendono. La vittoria dei Cinquini ha salvato la baracca da una rivolta popolare. Ma lo schifo rimane». Un pensiero condiviso anche da Franco Bertuccelli, l’amministratore del gruppo: «Mi dispiace non festeggiare i papaveri perché meritano, ma i giurati si sono meritati i “buffoni” di piazza Mazzini», aggiunge lui.

Alessandro Pedreschi suggerisce: «Perché non facciamo una petizione per chiedere il ritorno alla giuria di esperti a consultazione con obbligo di votare colore, modellatura, scenografia, satira, allegoria e con l’obbligo di motivare i voti?». Marco Salerni, invece, osserva: «La colpa non è dei giurati incapaci, la colpa è di chi ce li mette». Da qui a sabato 9 febbraio, giorno del primo corso mascherato del Carnevale venturo, sarà un lungo, lunghissimo anno…