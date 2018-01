Carnevale: il primo corso di sabato piace ma gli incassi non volano - Video

Carnevale 2018: i volti del primo corso mascherato Il bel tempo ha graziato il primo corso mascherato dei Carnevale di Viareggio edizione 2018. Ecco i momenti più belli della sfilata e i dettagli dei carri di prima categoria (video di Cesare Bonifazi Martinozzi) - L'ARTICOLO

VIAREGGIO. Il bel tempo ha salvato il primo corso del Carnevale di Viareggio. Doppio esperimento: di sabato e in notturna. Una sfilata che è andata tutta liscia che ha dovuto fare i conti con una concomitanza, quella con la Giornata della memoria. Una scelta che è stata molto criticata dai più ma che poi si è armonizzata perfettamente, complice la madrina Kerry Kennedy e le immagini de La vita è bella, il film premio oscar di Roberto Benigni, proiettate sul maxischermo.

La settima figlia di Bob Kennedy, impegnata in battaglie civili, ha ricordato le atrocità di nazisti e fascisti contro gli ebrei e le altre minoranze perseguitate. "L'Olocausto una grande tragedia - ha detto Kerry Kennedy - bisogna chiederci cosa posso fare io per rendere più giusto questo mondo".

leggi anche: Carnevale di Viareggio: tramonta il sole e si accendono i carri - Video - Foto Alzabandiera e poi tre colpi di cannone. È partito il mese di Carnevale con la prima sfilata dei carri, di sabato e di sera

Qualche polemica per la lentezza del corso: oltre tre ore di sfilata per concludere un giro. Poca la satira politica sui carri. La gente però c'era anche se gli incassi non sono stati entusiasmanti: 140mila euro sono i soldi entrati nelle casse della Fondazione. La difficoltà, questo va detto è nel fatto che fosse un corso di gennaio.