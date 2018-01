Per Fabrizio Galli con Kim e Donald è una pace di cristallo

VIAREGGIO. Il buongiorno si vede dal mattino. E allora il 2018 rischia di essere caratterizzato da forti tensioni politiche a livello mondiale: nel suo messaggio d’inizio anno alla nazione, il leader nordcoreano Kim Jong-un dà un avvertimento al presidente Usa Donald Trump («Ho il pulsante nucleare sulla mia scrivania»), il quale gli risponde per le rime con una battuta degna del film Balle spaziali («Il mio pulsante nucleare è più grande del tuo e funziona»). Ammesso che un marchingegno del genere esista veramente, c’è poco da scherzare: in gioco ci sono vite umane e il destino del pianeta. La pace tra i popoli, all’improvviso, si riscopre vulnerabile, fragile, quasi fosse un oggetto da maneggiare con cura. Eè il titolo scelto da Fabrizio Galli per il suo carro: una satira politica dal sapore retrò ma più attuale che mai.«Ora mi toccherà fare i bottoni più grossi rispetto a come li avevo ideati: non c’è più gusto a fare i carri…». Il costruttore ci scherza su, sulle cronache delle scorse settimane. Il progetto consegnato la scorsa estate è decisamente sulla notizia e, soprattutto, brilla per l’immediatezza del messaggio che intende trasmettere. «Un amico, Alessandro Maltana, mi ha preso spesso in giro: ‘Per capi’ certi tu’ cari ci vole l’enciclopedia Treccani’ mi diceva, alla viareggina». Stavolta, obiettivamente, no: più che un bozzetto, Galli sembra aver disegnato una vignetta buona per un qualsiasi quotidiano a tiratura nazionale - una mastodontica colomba, simbolo per antonomasia della pace, viene tenuta in ostaggio dai sopracitati Kim Jong-un e Trump con l’aiuto del presidente cinese Xi JinPing e di quello russo Vladimir Putin. Difficilmente si poteva concepire un’immagine più esplicita per raccontare l’escalation di tensione che ha caratterizzato gli ultimi mesi. «In passato ho preso una bella fregatura con ‘Di Bella e la bestia’: un mese prima dell’inizio dei corsi mascherati l’attenzione mediatica sul metodo ideato dal professore iniziò a scemare e il mio carro perse mordente. Stavolta ero alla ricerca di un’idea che rimanesse il più attuale possibile e questo mi sembrava un argomento piuttosto forte, capace di resistere nel tempo». Audacia ampiamente ripagata.È imperniato su una grande colomba sdraiata che tenta disperatamente di ribellarsi ai principali capi di Stato: Xi Jinping e Putin le hanno incatenato le zampe, Trump le ha spezzato il canonico ramoscello d’ulivo mentre Kim Jong-un siede sopra di lei, pronto a inferirle il colpo di grazia con un missile-bomba. «Sarà una costruzione monumentale, caratterizzata dalla complessità dei movimenti», è la promessa di Galli. «La colomba, poi, è stata realizzata utilizzando materiale plastico traslucido: sfruttando alcuni effetti di luce voglio farla sembrare trasparente, come se fosse davvero una scultura di cristallo, per evidenziarne la fragilità. Sarà un’illuminazione completamente diversa rispetto a ‘Messaggio universale’ o ‘Te lo do io il creatore’, oggigiorno esistono più macchinari e possibilità rispetto agli anni Novanta».A precedere la costruzione saranno i figuranti, che indosseranno costumi «molto eleganti» ispirati a Capitan Harlock, sulle note di una musica da parata coreana: a tal proposito Galli ha preparato sei stendardi rossi con il titolo del carro tradotto in hangul, l’alfabeto della lingua parlata da Kim. Quanto alle coreografie, una ballerina sarà vestita da colomba di cristallo e finirà nelle braccia di una figura lugubre, l’imperatrice dei morti: dopo il rumore di un’esplosione atomica, verrà suonata la campana della pace di Hiroshima e «sarà un momento davvero toccante, in cui il carro rimarrà fermo e in silenzio».Ma non finisce qui: «Dopotutto è pur sempre Carnevale e allora ci sarà un simpatico siparietto, con un figurante travestito da Kim che irromperà sulla scena sulle note di ‘Sex bomb’ accompagnato

da alcune procaci soldatesse».E allora formuliamo una proposta: perché non invitare il senatore Antonio Razzi, legato a suo dire da rapporti di amicizia con il leader nordcoreano? Le foto con il finto Kim, ne siamo certi, diverrebbero virali.