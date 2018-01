La Befana al Forte è acrobatica e balla sulle pareti  - Video

FORTE DEI MARMI. Si sono calate dal Fortino accompagnate da uno spettacolo di luci. E lì, appese, hanno ballato e fatto acrobazie. È lo spettacolo delle Befane messo in scena oggi pomeriggio (5 gennaio) al Forte dei Marmi. Uno spettacolo originale che ha attirato tantissime persone.



L’esibizione in piazza Garibaldi è stata affidata a Il Posto, la prima compagnia in Italia specializzata in performance site specific su piani verticali, resa ancora più d’impatto grazie ad uno spettacolo di luci e musica. Le luci, la musica, il fiato sospese per quelle befane pazze che ballavano in perpendicolare. Lo spettacolo suggestivo è piaciuto

Tra una performance e l’altra, le Befane hanno anche distribuito ai bambini le immancabili caramelle. E così che la giornata per piccoli si è trasformato in un evento per tutti. Intanto proseguono anche oggi le iniziative per la Befana. Il Comune aveva infatti deciso di sdoppiare la festa, spalmandola su due giornate: il 5 e il 6 gennaio, appunto.