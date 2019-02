Dal tetto della chiesa riapparve una tegola con la scritta “W Stalin”  - Foto

Poggio a Caiano. Scomparsa tegola della chiesa con scritto "W Stalin", l'appello per ritrovarla Arriva da Poggio a Caiano l’appello dello scrittore Pier Luigi Corsetti a restituire una tegola particolare. Era stata ritrovata durante i lavori sul tetto della chiesa del SS. Rosario da Don Fiorenzo Battistini nel 1990 ed era stata esposta nella mostra "Dall'arrivo di don Ruggero alla nascita del circolo Ambra”, allestita vicino alla chiesa. Da allora è scomparsa. “Rivolgo un appello a chiunque possa esserne entrato in possesso affinché la restituisca al parroco, visto che rappresenta un pezzo della nostra storia”, ha detto l’autore del volume "La Chiesa di Santa Maria del Rosario di Poggio a Caiano". (A cura di Eleonora Giovinazzo)L'ARTICOLO

POGGIO A CAIANO. Un libro per sostenere la Chiesa del SS. Rosario di Poggio a Caiano. E’ questo lo scopo diautore del volume intitolato appunto “La Chiesa di Santa Maria del Rosario di Poggio a Caiano”, e del parrocoche hanno deciso di utilizzare il ricavato della vendita del volume per il ripristino del riscaldamento nella stessa Chiesa. Un gesto importante, che porta nelle case dei poggesi tante notizie fino ad oggi sconosciute ai più riguardo a un significativo edificio religioso del territorio, ma anche prezioso per la finalità che si cela dietro la vendita delle copie.

«Si parlava già della Chiesa del SS. Rosario in un volume dedicato alle chiese di Poggio e Carmignano, ma si affrontava l'argomento più che altro da un punto di vista artistico – spiega l’autore – il mio intento è stato invece quello di mettere nero su bianco il movimento di popolo che c’è stato dietro alla costruzione, la storia che ha portato ad erigere questa chiesa. Proposi quindi l’idea prima al parroco e poi alle Suore, poi, ottenuto un responso più che favorevole da entrambe le parti per la stesura del libro, mi misi al lavoro. C’è voluto circa un anno per il reperimento delle fonti e per la scrittura stessa del volume: intanto con don Fiorenzo decidemmo che il ricavato si sarebbe destinato ai lavori per l’impianto di riscaldamento della Chiesa».

La chiesa del SS Rosario di Poggio a Caiano



«Non tutti sanno che Suor Margherita Caiani nel 1899 pose nelle fondamenta della Chiesa un’immagine della Madonna del Rosario, immagine che resterà lì per sempre – racconta l’autore – ma c’è anche un’altra notizia molto curiosa da sapere: nel 1990, in occasione del rifacimento del tetto della chiesa, cadde una tegola con la scritta “W Stalin”, forse posata da un muratore comunista nell’arroventato clima elettorale del 1948, anno nel quale si resero necessari degli interventi al tetto. La tegola fu esposta nel 1995 nella mostra “Dall’arrivo di don Ruggero alla nascita del circolo Ambra” allestita appunto presso il Circolo Ambra, poi da allora è scomparsa, o forse è stata trafugata. Rivolgo un appello a chiunque possa esserne entrato in possesso affinché la restituisca al parroco, visto che rappresenta un pezzo della nostra storia».

Il parroco Fiorenzo Battistini

Una storia che proprio in quei giorni del 1990, ad un anno dalla caduta del muro di Berlino, sembrò così significativa che fu trattata da tutte le cronache locali e nazionali. Come racconta don Fiorenzo, fu lui stesso ad accorgersi di questa tegola davvero originale: «La trovai sul terrazzo della canonica – racconta il parroco – rimasi davvero stupito da quella scritta, mi rubò un sorriso ripensando al clima che doveva esserci per fare una cosa del genere. L’autore della scritta a mio avviso potrebbe essere stato un lavoratore della fornace dove si erano prodotte le tegole, perché la scritta è stata impressa probabilmente prima della cottura. Dal momento del mio ritrovamento fu Pier Luigi Corsetti, affascinato dai risvolti storici che potevano esserci dietro, a custodire la tegola con scritto “W Stalin” in cambio di un’offerta alla nostra parrocchia. Purtroppo però poi è andata persa».

Lo scrittore Pier Luigi Corsetti

E se la chiesa ha perso forse una delle sue tegole più preziose (in termini di patrimonio culturale, s’intende), con l’occasione della stesura di questo libro ha visto almeno "tornare a casa" alcuni dei disegni utilizzati per la sua costruzione: gli eredi di Settimio Campanelli, uno dei muratori che hanno lavorato alla sua erezione, hanno voluto donare al parroco quei documenti perché divenissero patrimonio dei poggesi.