Montemurlo: cambia piazza della Libertà. A fine estate un nuovo look

MONTEMURLO. La piazza centrale di Montemurlo, cuore pulsante del paese e fulcro delle attività all’aperto della comunità, cambierà volto entro la fine dell’estate grazie ai lavori di restyling al via lunedì 18 febbraio.

L’intervento riguarderà la parte ovest della piazza (a sinistra del porticato guardando i monti), conosciuta come “ex Stella Verde”, la cui costruzione – diversamente dalla parte destra, ristrutturata negli anni ’90 – risale agli anni ’60. «È un intervento molto importante, atteso da decenni – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Simone Calamai – che ha un duplice obiettivo: oltre a quello più immediato di rinnovare la piazza, c’è anche quello di creare un unico spazio per le esigenze di aggregazione dei montemurlesi e dare al centro storico del paese un’identità che manca da troppi anni».



La nuova piazza della Libertà è infatti il primo step del piano di innovazione urbana (Piu) approvato dal Comune che ridisegnerà l’assetto del centro di Montemurlo attraverso 7 progetti – per un investimento di 3,6 milioni di euro, di cui circa 1,4 provenienti da fondi europei, tramite la Regione Toscana, e i restanti comunali.

Tra gli altri interventi c’è anche la trasformazione, nel 2020, dell’area dell’ex campo sportivo in un parco urbano, a cui – tramite la chiusura di via Montalese – sarà appunto collegata la prospiciente piazza della Libertà, dando vita ad un’unica area pedonale.



«Piazza della Libertà viene ammodernata per renderla più vivibile e attuale – spiega la responsabile dei lavori pubblici del Comune Sara Tintori –, ma la sua funzione di “arena” per gli spettacoli, le iniziative culturali e ricreative delle associazioni e l’aggregazione dei montemurlesi sarà mantenuta».

Il palco presente sarà sostituito da una gradone, elemento architettonico che sarà un po’ il “leitmotiv” della nuova piazza: attraverso diverse serie di gradinate, il piano della piazza si abbasserà gradualmente per andarsi a ricongiungere, nella parte finale, con quello della strada. Sparirà dunque il parcheggio tra l’attuale piazza e via Montalese, ma nuovi posti auto saranno ricavati nelle adiacenti via Garibaldi e via Indipendenza, che verranno allargate.

Rimarrà invece lo spazio verde all’estremità ovest della piazza, anche se sarà leggermente ridotta per fare posto alle strade più larghe e ad un nuovo tratto di pista ciclopedonale, connesso con la rete ciclabile circostante, che collegherà il centro con il polo scolastico di Morecci. A scomparire saranno però i 13 pini presenti nell’area: ormai a fine vita vegetativa e le cui radici superficiali mal si sposano con i lavori dal punto di vista della sicurezza, saranno abbattuti e sostituiti con nuovi tipi di piante. Previsti anche nuovi arredi. La nuova piazza della Libertà sarà pavimentata in pietra della Lessinia, la stessa dell’altro lato della piazza.



Il costo delle operazioni ammonta a 250mila euro (attinti dai fondi per il Piu). I lavori, eseguiti da una ditta campana vincitrice della gara d'appalto, dureranno alcuni mesi:

il loro termine è previsto per la fine di agosto. Il primo step sarà il taglio degli alberi, poi via all’allestimento del cantiere, che sarà recintato e chiuso. «Cercheremo di essere più veloci possibili – spiega Calamai – e di far convivere al meglio il cantiere con le attività della piazza.