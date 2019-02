E' ancora muro contro muro nel centrodestra sul candidato sindaco

PRATO. E' ancora muro contro muro tra i partiti del centrodestra alle prese con il nodo delle candidature. Il vertice tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che è andato in scena nel pomeriggio a Firenze non ha partorito il nome del candidato sindaco, che la Lega sette giorni fa contava di portare a casa nella persona di Daniele Spada. Forza Italia si è messa di traverso e ancora l'accordo non è stato trovato

"Il tavolo del centrodestra odierno ha deciso di aggiornarsi al prossimo fine settimana - spiega una nota del coordinatore provinciale della Lega Andrea Recaldin - I tre coordinatori nel frattempo si interfacceranno con i propri leader nazionali per quanto riguarda le candidature nei capoluoghi della Toscana: Firenze, Prato e Livorno. I tre, al termine dell'incontro, si sono detti vicini alla meta e consapevoli che la priorità di tutti è mandare a casa il Partito democratico. Nella riunione i tre coordinatori, facendo tesoro del lavoro precedentemente svolto dai coordinamenti provinciali, hanno raggiunto l’intesa sulla maggioranza dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti. Occorrerà però attendere ancora qualche giorno per formalizzare il tutto. La chiusura dell’accordo regionale complessivo è infatti condizionata

dall’esito delle trattative nei capoluoghi. Da qui al prossimo fine settimana, nel frattempo, i coordinamenti provinciali continueranno a lavorare sulle città con popolazione inferiore a quindici mila abitanti". Il braccio di ferro, insomma, è destinato a durare ancora qualche giorno.