Un incontro sulla Sanità alla Camera di commercio

PRATO. "Quale cura per questa Sanità malata" è il titolo dell'incontro organizzato dall'associazione Prato 2019 per venerdì 8 febbraio alle 20,30 nella sala della Camera di Commercio di via del Romito 71. All'incontro interverranno l'onorevole Stefano Mugnai componente della commissioneXII Affari sociali della Camera dei deputati; il dottore Roberto Baldi già primario dell'Asl; il consigliere regionale Paolo Marcheschi (presidente del gruppo Fratelli d'Italia) e il consigliere regionale Iacopo Alberti (Lega). A portare un saluto ci saranno l'onorevole Erica Mazzetti coordinatrice provinciale di Forza Italia, Andrea Recaldin, commissario provinciale della Lega; Gianni Cenni coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. A coordinare i lavori sarà il presidente dell'associazione Prato 2019, Luis Micheli Clavier. L'incontro è aperto a tutti e vuole essere un ulteriore momento di riflessione organizzato dall'associazione Prato 2019 per parlare della realtà sociale pratese. Dei problemi e delle difficoltà che vivono le persone che per motivi indipendenti dalla propria volontà si trovano a scontrarsi con il sistema sanitario pratese. Sono troppi i problemi ed i disservizi per non cercare di approfondirli e cercare valide soluzioni alternative. Sanità malata, sì perchè a Prato come in altre città della Toscana si sono chiusi i vecchi ospedali e se ne sono costruiti di nuovi dalle dimensioni notevolmente più piccole delle precedenti e senza la realizzazione di quelle strutture intermedie che avrebbero dovuto affiancare e supportare i nuovi nosocomi. L'associazione Prato 2019 anche in questo incontro,

come nei precedenti organizzati su Start up, Sicurezza e Sport, e Agricoltura è riuscita a mettere insieme tutto il centrodestra e si augura di avere anche la presenza di associazioni, movimenti e semplici cittadini per parlare di una realtà e di una problematica che interessa davvero tutti.