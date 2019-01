Maltrattamenti e percosse su decine di bambini: arrestate due maestre - Video

PRATO. La squadra mobile della polizia ha eseguito oggi, 31 gennaio, due ordinanze di custodia agli arresti domiciliari a carico di due maestre cinesi, Zheng Moli, 38 anni, senza permesso di soggiorno, e Hong Pingping, 26 anni, accusate di maltrattamenti e percosse nei confronti di decine di bambini di età compresa tra i tre e i sei anni che frequentano un asilo cinese in via Toscana, al Macrolotto industriale, facente capo del circolo culturale Marco Polo.

Prato, bacchettate ai bambini dell'asilo cinese Le immagini riprese dalle telecamere nascoste piazzate dalla polizia, che ha arrestato due insegnanti.

Le indagini sono iniziate a dicembre grazie alla segnalazione di una insegnante cinese che si è confidata con un amico suo connazionale, padre di uno dei bambini che frequentano la scuola, parlando del comportamento delle sue colleghe.

L’inchiesta è stata condotta dal sostituto procuratore Laura Canovai, che ha incaricato la squadra mobile di piazzare telecamere nascoste all’interno di tre classi dell’asilo cinese. Allo stesso tempo sono iniziate le intercettazioni telefoniche delle indagate. Una terza insegnante ha ricevuto un avviso di garanzia ma resta a piede libero perché sarebbe responsabile di episodi di minor rilievo.

La scuola, ha spiegato il dirigente della squadra mobile Gianluca Ausilio, si sviluppa su due piani dell'ex lanificio Microtex della famiglia Becagli in via Toscana, con una decina di aule. Tecnicamente è un doposcuola (anche se i primi bambini vengono portati a scuola fin dalle 10) e sono in corso indagini per capire se la struttura è in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Le maestre, ha spiegato il sostituto Canovai, sono accusate di usare spesso la bacchetta sulle mani e sulla testa dei bambini, anche senza un motivo preciso, una sorta di disciplina preventiva. In altre occasioni i bambini sarebbero stati picchiati e in almeno un’occasione presi a calci.

Non risulta che nessuno dei genitori dei bambini abbia mai segnalato comportamenti scorretti riferiti dai bambini sull’operato delle maestre. Ora anche i genitori verranno sentiti per verificare se i bambini abbiano raccontato qualcosa sulle percosse ricevute a scuola.