Ticket: operazione recupero crediti dell'Asl, 7.216 i verbali di accertamento

PRATO. Prosegue l’attività di recupero crediti avviata dall’AUSl Toscana centro da alcuni anni a seguito degli esiti di controlli effettuati su autocertificazioni di esenzione ticket. Sono 7.216 i verbali di accertamento che i cittadini residenti nel territorio di competenza dell’AUSL Toscana centro riceveranno per accertamenti su autocertificazioni di esenzione ticket risultate non corrette. Le contestazioni si riferiscono all’anno 2014 per i cittadini che hanno beneficiato di esenzione dal pagamento ticket, dopo aver autocertificato una condizione risultata non corrispondente.

Si tratta di un controllo su esenzioni con codici E01, E02, E03, E04 che hanno prodotto esito “negativo” rispetto ad una o più condizioni attestate, come ad esempio il reddito del nucleo familiare che risulti superare la soglia prevista o lo stato di disoccupato/pensionato al minimo che non risulti effettivo.

Le situazioni con esito “negativo” sono state comunicate all’Azienda Sanitaria dal Ministero della Economia e Finanze, avvalendosi delle banche dati di Agenzia delle Entrate, Inps e Ministero del lavoro.

Il verbale notifica al cittadino l'accertamento e la violazione dell’art 316 ter del Codice Penale, e prevede il pagamento del ticket dovuto per tutte le prestazioni effettuate nell’anno. All’importo deve essere aggiunta una sanzione in misura ridotta pari al ticket, se si decide di pagare entro 60 giorni riconoscendo l’errore. In alternativa, il cittadino ha tempo 30 giorni dal ricevimento del verbale per presentare argomentazioni e documentazione difensiva.

Nel verbale è indicato il codice di esenzione che ha prodotto un esito “negativo” al controllo ed una breve sintesi della motivazione. Sono riportate tutte le istruzioni da seguire e le modalità per contestare. E’ possibile farlo di persona, inviando una mail o un fax utilizzando il modello allegato al verbale. Ogni ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria: Firenze, Prato, Empoli e Pistoia ha a disposizione dei cittadini un Ufficio per il recupero crediti.

Nel caso di contestazione viene effettuata un’accurata istruttoria. Se le motivazioni presentate e la relativa documentazione sono corrette ed esaustive, il procedimento viene archiviato senza alcun addebito per il cittadino. Nel caso in cui il cittadino non provveda al pagamento o non contesti quanto notificato, riceverà un’ordinanza ingiuntiva con una sanzione che potrà essere triplicata con aggravio delle spese accessorie come previsto dalla normativa.

L’attività di recupero crediti e di applicazione delle sanzioni da parte delle Aziende Sanitarie è sempre più rigorosa anche a seguito della normativa regionale che disciplina il procedimento dei controlli e di recupero a cui le Aziende sono tenute in modo da sanzionare comportamenti non rispettosi delle risorse pubbliche destinate alla Sanità.

La Confconsumatori sui ticket. "Apprendiamo dalla stampa - informa Confconsumatori Firenze-Prato-Pistoia -, che la Asl Toscana centro in questi ultimi giorni ha notificato oltre settemila verbali di accertamento relativi alle autocertificazioni di esenzione ticket risultate – a detta della Azienda Sanitaria - non corrette.

In particolare è emerso che le contestazioni si riferiscono all’anno 2014 e riguardano cittadini che hanno beneficiato di esenzione dal pagamento ticket, dopo aver autocertificato la propria condizione reddituale.

Pertanto Confconsumatori è pronta a fornire informazioni ai cittadini che si vedranno recapitare i “Verbali di accertamento della Asl Toscana centro sulle autocertificazioni esenzione ticket per l’anno 2014”.

Tuttavia, la procedura adottata dalla Azienda ASL, presenta diversi aspetti critici, che dovranno essere verificati dai legali della Confconsumatori che si occupano dello sportello “SOS Pubblica Amministrazione”.

Si ricorda che la Confconsumatori Federazione di Prato ha la propria sede in Via Fosse Ardeatine n. 18, in località Maliseti e i legali dello “Sportello Pubblica Amministrazione” sono disponibili su appuntamento il venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle 19.

Per tutti coloro che hanno ricevuto la notifica di un verbale da parte della Azienda ASL Toscana Centro e volessero verificare insieme ad un esperto la legittimità e la

correttezza della richiesta di pagamento ricevuta, vi invitiamo a contattare e fissare un appuntamento al 3804640227 entro una settimana dal ricevimento della raccomandata portando fotocopia del verbale ricevuto e fotocopia del modello 730/2014 relativo ai redditi del 2013".