Sfrutta 21 connazionali in stato di bisogno: arrestato

PRATO. Un confezionista cinese di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver sfruttato 21 suoi connazionali, quasi tutti clandestini ma stavolta non per il "semplice" sfruttamento della manodopera clandestina. È la prima volta a Prato che un imprenditore finisce in carcere in applicazione dell'articolo 603 bis del Codice penale, cioè l'intermediazione illecita del lavoro. Al confezionista e alla compagna (per lei disposto l'obbligo di dimora) viene contestato l'utilizzo dei lavoratori in stato di bisogno, che prevede una

pena più severa rispetto allo sfruttamento della manodopera. L'indagine è iniziata a novembre su input del Dipartimento di prevenzione dell'Asl. Una vicina di casa ha consentito l'accesso degli investigatori (che hanno piazzato telecamere nascoste nella ditta) e per questo è stata minacciata.