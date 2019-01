Acqua di falda bipartisan: "Usiamola, è più buona e a chilometri zero"

PRATO. La città galleggia su un enorme lago naturale diviso oggi in due falde acquifere naturali. Ieri pomeriggio la quarta commissione comunale , urbanistica e ambiente, riunita al completo assieme ai tecnici di Publiacqua ha fatto il sopralluogo agli impianti della falda 1, impianto posizionato a Baciacavallo. Per andare sui numeri, da questa centrale di pompaggio e potabilizzazione idrica viene servita oltre la metà di Prato, ora addirittura il 65 % dell'approvvigionamento di acqua. Il piano e progetto di usare l'acqua della falda pratese e non quella direttamente dell'Anconella e dell'Arno viene da lontano, "e fin dall'inizio legislatura - dice Massimo Carlesi, consigliere comunale e presidente della quarta commissione - ci siamo interessati ad usare l'acqua di falda, che ha anche caratteristiche organolettiche migliori di quella dell'Arno, e abbiamo interessato Publiacqua a far sempre più uso dell'acqua che sostanzialmente abbiamo sotto i piedi".

La falda pratese oggi sembra essersi stabilizzata fra i dodici e i venti metri nel sottosuolo, qualche anno fa è arrivata anche a tre metri dal suolo. "Proprio per questa ricchezza del sottosuolo è preferibile ed economicamente vantaggioso usare la nostra acqua e non quella di altri bacini - prosegue Carlesi - e l'impianto che abbiamo visto in funzione è tecnologicamente all'avanguardia anche come potabilizzazione".

Nel mondo, l'uso dell'acqua di falda è promosso anche nell'ambito del più ampio piano sulle energie rinnovabili. L'Iwmi (Istituto internazionale sulla gestione dell’acqua) lo elenca tra le forme migliori contro l'impoverimento idrico di superficie causato dai cambiamenti climatici. Quelle di Prato, falda 1 e 2 (il secondo impianto è a Seano) hanno una capacità altissima di approvvigionamento per la città.

"Senza dubbio, è stato da sempre uno dei nostri obiettivi fin da inizio mandato aumentare l'uso delle falde acquifere. Si tratta di una cosa sempre più importante per tutta l'area pratese - ha commentato l'assessore all'ambiente Filippo Alessi - aumenta anche la capacità di autonomia dell'area e tiene su livelli gestibili la stessa falda".

Si potrebbe dire che si tratta di acqua a chilometro zero, senza dover far ricorso a tubi e aumento di pressione. "Con l'acqua di falda si sono risolti anche problemi di pressione idrica in molte zone della città - dice ancora il presidente

di commissione Carlesi - e dobbiamo perseguire questo progetto e continuarlo". "Devo dire con molta sincerità che la commissione quattro sta lavorando e ha lavorato in questi anni molto bene. Tutta al completo, in piena collaborazione", conclude l'assessore Alessi. —