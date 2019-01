Finge di voler comprare una Porsche e la ruba dalla concessionaria

PRATO. Ha finto di voler provare una potente Porsche 911 per acquistarla, ha messo in moto ed è sparito al volante dell'auto, che poi è stata ritrovata dai carabinieri a Viareggio. La beffa, fortunatamente a lieto fine per la concessionaria, è andata in scena nella serata di lunedì 7 alla Top Car di via Corelli. Un uomo ha chiamato dicendo di essere interessato all'acquisto dell'auto che aveva visto nel piazzale, si è presentato nel tardo pomeriggio e prima che il titolare potesse impedirglielo è uscito dalla concessionaria

e si è allontanato al volante dell'auto. La concessionaria ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine, sapendo che l'auto, dotata di Gps, poteva essere rintracciata. E così è stato, meno di un'ora dopo, a Viareggio, dove l'auto è stata ritrovata, integra ma senza le chiavi.