Pedone investito da un'auto in viale Veneto

PRATO. Stava attraversando viale Veneto, poco prima delle 18 di oggi venerdì 16, oltrepassando prima la corsia preferenziale all'altezza della fermata dell'autobus poi la corsia delle auto, quando è stato investito da un'auto Lancia Y proveniente da piazza San Marco. L'uomo, 38 anni, se l'è cavata con contusioni e ferite leggere, tanto da essere

trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano da un'ambulanza della Croce d'Oro in codice verde. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi dell'incidente. Lungo il viale, ed anche in piazza San Marco, per qualche decina di minuti si è formata una coda più lunga del solito.