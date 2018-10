Auto pirata abbatte un idrante e provoca un allagamento

PRATO. Un'auto ha urtato un idrante in via Genova nel primo pomeriggio di oggi, 30 ottobre, provocando il parziale allagamento della strada (come se non bastassero quelli provocati dalla pioggia degli ultimi due giorni) e la chiusura di via Genova per il tempo necessario a risolvere il problema. Il conducente dell'auto si è allontanato e ora è ricercato dalla polizia municipale, intervenuta sul posto insieme a un tecnico di Gida per regolare la viabilità. Quattro giorni fa una scena simile si era verificata al Macrolotto in via Toscana, dove un camion è andato a sbattere contro un idrante provocando l'allagamento della strada.

L'idrante abbattuto in via Genova