Effetto pensioni sul tessile, mille lavoratori in uscita

Nei prossimi 2 o 3 anni circa 1.000 lavoratori dipendenti “usciranno” dal distretto pratese del tessile e abbigliamento a causa del pensionamento. È l’allarme lanciato da Confindustria Toscana Nord che ha stimato gli effetti del superamento della legge Fornero (la cosiddetta “quota 100”) sul comparto produttivo pratese. «Si tratta di un’emergenza – afferma Andrea Cavicchi, presidente della sezione Sistema moda dell’associazione –. La preoccupazione è molta, perché la riforma avrà un impatto fortissimo sul nostro settore, che è incentrato su figure di riferimento di età avanzata. Un approccio così repentino rischia perciò di cancellare “con un colpo di spugna” le competenze specializzate, mettendo in crisi il sistema». Nel tessile pratese infatti il 19,7% dei dipendenti ha più di 55 anni, il 6,7% (circa 1.300 persone) più di 60. Il 33% degli avviamenti al lavoro nel comparto nel 1° semestre del 2018 ha riguardato persone oltre i 60 anni, più di quelle nella fascia 16-29 anni, a quota 27,5%.

«È perché alcune figure professionali si trovano solo tra gli over 60» spiega il direttore del Centro per l’impiego di Prato Michele Del Campo. Tra queste, soprattutto quelle legate alla produzione: addetti a macchinari della rifinizione, alla filatura, cardatura, roccatura, orditura, così come annodini, feltrinisti, periti chimici e tessili e rammendine. Per il settore moda, mancano invece grafici, modellisti cad, cucitori, sarti, addetti al taglio e allo stiro. «C’è bisogno di un ricambio generazionale – conferma il presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi – e di formare figure specializzate poco disponibili sul mercato. Anche perché il settore sta tornando ad avere un ruolo da protagonista – a Prato impiega l’83% degli addetti del manifatturiero (oltre 33mila lavoratori) – e può offrire ai giovani tanti sbocchi professionali, anche innovativi».

È da questa esigenza che è nata “È di moda il mio futuro”, l’iniziativa promossa per il secondo anno consecutivo da Confindustria Toscana Nord con l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese del tessile e abbigliamento. Il via al progetto, che vedrà il più delle iniziative tra fine ottobre e metà novembre ma proseguirà fino a maggio, sabato 27 ottobre al Museo del Tessuto, con la mattinata di orientamento rivolta ai ragazzi di terza media. Previsti poi laboratori, incontri, concorsi, visite in azienda e, novità di quest’anno, le simulazioni di un colloquio di lavoro con Gi Group.

Firmati anche due protocolli d’intesa – uno con l’istituto Marconi e uno con il polo tecnico professionale “Sistema Moda”, rete di scuole e imprese dell’area Prato/Firenze, con il Buzzi capofila – che “stringono i lacci” tra scuola e aziende del settore. Per rafforzare quell’inversione di tendenza che, dopo il drastico calo intorno al 2010, ha visto negli ultimi anni tornare a crescere il numero di studenti che “investono” nella propria formazione in campo tessile (tra il 2010 e il 2014 i tecnici tessili diplomati ogni anno al Buzzi erano 17, nel 2018 sono stati 39

e 67 quelli che hanno iniziato il percorso). «Dopo anni in cui si è raccontato, in modo troppo negativo, ai ragazzi che lavorare nel tessile era un disastro, si inverte la rotta – spiega il sindaco Matteo Biffoni –. Mostrando quelli che sono i fatti, e cioè che in questo settore c’è futuro».