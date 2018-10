Due nuove bici elettriche in dotazione alla polizia

PRATO. Si è tenuta stamattina, giovedì 25, nella cornice storica di piazza Duomo, la presentazione delle due nuove biciclette della polizia di Stato, a pedalata assistita, che da oggi concorreranno nella costante azione di prevenzione e controllo del territorio del capoluogo pratese. Presenti il prefetto Rosalba Scialla, il sindaco Matteo Biffoni, il vescovo Franco Agostinelli e il questore Alessio Cesareo. E’ stato proprio il questore a illustrare alla stampa e ai numerosi cittadini intervenuti le caratteristiche tecniche e le potenzialità operative di questo nuovo veicolo in dotazione alla Questura di Prato, che permetterà di facilitare la capillare azione di controllo del territorio, soprattutto per il centro storico della città, per le sue piste ciclabili e per i suoi parchi pubblici.

Si tratta di due biciclette elettriche con pedalata assistita, che consentiranno anche di accrescere il senso di sicurezza percepita della cittadinanza, in una sicurezza partecipata che

vede spesso i cittadini direttamente protagonisti, con i loro spunti e segnalazioni, con un veicolo come quello presentato oggi che permette di accrescere la tempestività e l’efficacia dell’intervento degli operatori della polizia di Stato impegnati nel controllo del territorio della città.