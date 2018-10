Diciottenne all'ospedale col naso rotto dopo l'aggressione

PRATO. E' ricoverato all'ospedale Santo Stefano dal tardo pomeriggio di ieri un giovane pratese di 18 anni aggredito, per motivi che gli inquirenti stanno ancora cercando di capire, a San Paolo, non lontano dal liceo Cicognini Rodari. Erano circa le 18,30 quando è arrivata la chiamata al 118 per un ragazzo sanguinante per terra. Un'ambulanza è giunta sul posto e ha prestato le prime cure. Il giovane è stato poi trasportato al pronto soccorso del Santo Stefano in codice rosso.

Le condizioni del giovane poi sono apparse meno gravi, ma ha riportato la frattura del setto nasale, probabilmente a causa di un pugno in faccia. Nel frattempo è arrivata anche una volante della polizia, che ha raccolto le testimonianze di alcune

persone. Parlavano di un gruppo di uomini, forse italiani anche loro, che hanno aggredito e pestato il giovane. Più tardi il diciottenne è stato sentito dagli uomini della squadra mobile, ma non è ancora chiarito il motivo dell'aggressione.

(notizia in aggiornamento)