PRATO. Nasce a Prato un capitolo della Fondazione Centesimus Annus pro Pontefice. Fondazione costituita 25 anni fa, da un gruppo di imprenditori e professionisti, con lo scopo di sensibilizzare la divulgazione della dottrina sociale della Chiesa, secondo i principi indicati nell'Enciclica di Papa Giovanni Paolo Secondo. La Fondazione, di diritto Vaticano, opera in Italia ed altri 14 Paesi nel mondo. Le aree geografiche di competenze sono definite "capitoli" o chapter. Prato è stata individuata come prossima area territoriale ove aprire una sede ed avrà come gruppo costituente il dottore commercialista Giuseppe Nicodemo che fa parte della Fondazione da circa dieci anni, come padre spirituale don Helmut Szeliga e poi sarà costituito dall' avvocato Roberto Bartolini, dalla commercialista Lucia Bigazzi, dal notaio Renato D'Ambra e dal dottor Luigi Marcucci.

Per l'occasione venerdì 19 ottobre, verranno a Prato il presidente neo incaricato della Fondazione, la dottoressa Anna Maria Tarantola (ex presidente della Rai), Il segretario generale, dottor Eutimio Tiliacos ed il referente spirituale nazionale don Walter Magnoni. Alle 11 incontreranno il vescovo Franco Agostinelli e subito dopo visiteranno il Duomo. Quindi la visita della città si sposterà nella parrocchia di San Giusto in Piazzanese, dove oltre alla visita della Pieve verrà rappresentata la realizzazione , all'interno della Parrocchia di un modello di "crescita interculturale " con l'associazione Girasole che fa riferimento proprio a don Helmut Szeliga. La

giornata si chiuderà con la programmazione del lavoro per il nascente capitolo di Prato della Fondazione per il prossimo Convegno Internazionale che si terrà dal 30 maggio al 1 giugno 2019 presso l'aula del Sinodo in Vaticano e si concluderà con l'udienza di