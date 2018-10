Movida: quando lo schiamazzo si alza, le luci si abbassano

PRATO. Quando lo schiamazzo si alza, le luci si abbassano. E' l'ultima idea partorita dall'amministrazione comunale per cercare di contemperare le ragioni di chi vuole tirare fino a tardi davanti ai locali del centro storico con quelle di chi invece vuole dormire. Ecco allora che si è pensato a un sistema che smorzi l'illuminazione pubblica di certe strade (in particolare via Pugliesi, via Santa Trinita e via Settesoldi) quando viene superato un certo livello di decibel. Se n'è parlato lunedì 15 durante un incontro con le categorie economiche in Comune, presenti il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore alle Attività produttive Daniela Toccafondi, e presto ci sarà una riunione operativa per mettere a punto i dettagli tecnici. Al tavolo si siederà la polizia municipale e la società Tuttoluci, che si occupa dell'illuminazione pubblica.

E' un'idea cha ha pochi o punti precedenti, e dunque non diventerà realtà prima di qualche mese. "D'altronde siamo costretti a trovare soluzioni creative - commenta l'assessore Toccafondi - L'ideale sarebbe che la gente parlasse a voce più bassa, ma siccome questo non accade bisogna intervenire, sapendo bene che non esiste una ricetta magica".

L'altra idea di cui si è parlato lunedì è quella dei teli fonoassorbenti, un progetto a cui sta lavorando l'Università di Napoli (altra città in cui la movida non scherza). Si tratta di teli da appendere sui muri esterni degli edifici che sarebbero in grado di attutire il rumore del chiacchiericcio fino a renderlo sopportabile. Anche su questo però siamo ancora in alto mare e bisogna definire i dettagli tecnici.

Le due idee del Comune sulla movida non convincono la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Silvia La Vita. "Dopo piu' di 4 anni e mezzo il Pd ancora non ha capito (o fa finta di non capire) - scrive La Vita - che il problema acustico legato alla movida non riguarda chi sta dentro ai locali ma la massa di persone che sta fuori. Massa di persone che non si disperderanno perché l'illuminazione pubblica si fara' piu' soft, la paura del buio infatti di solito passa superata l'infanzia. L'illuminazione pubblica scarsa sarà solo un incentivo in piu' per eventuali malintenzionati. Esistono già leggi e regole sul vivere civile e sul rispetto della quiete pubblica, basterebbe prevedere una pattuglia di agenti della Polizia

Municipale in centro storico nelle ore serali e notturne a controllare e sanzionare eventuali comportamenti scorretti. Il Pd invece di ingegnarsi in idee francamente imbarazzanti, dopo 4 anni di nulla, s'impegni in questo senso, ne saranno felici tutti, esercenti, clienti e residenti".