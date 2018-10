In provincia duemila votanti alle primarie regionali Pd, a Prato Simona Bonafè conquista il 62%

PRATO. Sono 2132 gli elettori che oggi, domenica 14, hanno votato nella provincia di Prato per scegliere il segretario del Partito Democratico regionale. A livello provinciale il risultato vede Simona Bonafè registrare il 56,20% delle preferenze contro il 43,80% raggiunto da Valerio Fabiani. Per quanto riguarda i risultati nel comune di Prato, i votanti sono 1396 con Simona Bonafè che si attesta sul 62,06% e Valerio Fabiani sul 37,94%. Col 56,2 % l'europarlamentare del Pd Simona Bonafè stacca l'avversario Valerio Fabiani che ottiene il 37,9 % per la sedia di segretario toscano del Pd.

Il Partito Democratico pratese ha svolto in città e nei comuni della provincia le primarie fra iscritti e non iscritti, semplici elettori, per la nomina a segretario regionale del piddì. Niente grandi afflussi o code alle sezioni elettorali, si votava per una carica tutta partitica quella di segretario regionale appunto, eppure con note e particolari sui quali il pd pratese dovrà riflettere. Dopo le 20, a chiusura delle urne, i votanti sono stati complessivamente 2132, di cui 1396 nella sola Prato. Da considerare che il Pd, fra capoluogo e provincia, ha circa 1600 tesserati; alle primarie hanno votato più persone elettori ed elettrici non iscritte che iscritti al partito.

A Poggio a Caiano, i votanti sono stati 104 quando il circolo locale del Pd ha 50 iscritti. Nei restanti sei comuni della provincia, alle urne sono andare 736 persone. Simona Bonafè ha fatto l'en plein di voti al circolo di Reggiana (un consenso quasi "bulgaro" si sarebbe detto un tempo) con l' 84,3 %, a Santa Lucia, 81,4 % e al circolo di Chiesanuova, 80,2 %.

I migliori risultati per Valerio Fabiani sono arrivati, invece, dalla provincia, tanto che al circolo di Gamberame, Vaiano, Fabiani ha ottenuto il 90,9 %, a Bagnolo di Montemurlo il 68,1 % e a Vaiano centro il 64,2 %. I due contendenti, Bonafè e Fabiani, se la sono quasi giocata, invece, al circolo di San Paolo, (Bonafè 53,4 %, Fabiani 46,5 %) e al circolo di Narnali (52,3 % contro 47,6 %), Poggio a Caiano (51,5 % contro 48,5 %). A Carmignano, Valerio Fabiani ha vinto con 80 voti, mentre la Bonafè ne ha presi 75, e ha replicato a Vaiano, Vernio e Cantagallo dove è arrivato primo.

"Sono abbastanza sodisfatto del voto, esito buono per l'affluenza e per il risultato a Prato per Simona Bonafè. C'è voglia di partecipare di tante persone, molti dei votanti erano non iscritti. Questo è un dato molto positivo", questo il commento del consigliere regionale pd Nicola Ciolini che ha sostenuto la Bonafè. A Prato, Valerio Fabiani ha vinto nel circolo del centro storico di via Tintori.

"Ringrazio a nome di tutto il Partito Democratico gli elettori

che si sono espressi per la scelta del segretario regionale - dichiara il segretario provinciale- e ringrazio anche le decine e decine di volontari che hanno contribuito a questa giornata con la loro presenza nei quasi 40 seggi aperti in tutta la provincia".