Finisce nel burrone con la bici ai Faggi di Iavello

MONTEMURLO. Stava facendo un’escursione con la mountain bike nella zona dei Faggi di Iavello, al confine fra i comuni di Montemurlo e Montale, quando è finito rovinosamente in un dirupo. L’allarme è stato dato poco prima delle 18 e, vista la zona impervia, sono intervenuti

in forze Vigili del fuoco del Saf, Soccorso Alpino ed infine l’elicottero Pegaso. Sul posto anche i carabinieri. L’uomo, rimasto intrappolato in mezzo ai rovi, è stato trasportato con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia in codice giallo con ferite non gravi.