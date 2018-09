Rapporto mafie, Prato svetta per il riciclaggio

PRATO. Negli ultimi tre anni la Toscana è la prima regione in Italia, dopo quelle a presenza storica di mafie - Campania, Calabria e Sicilia - per arresti o denunce con l'aggravante del metodo mafioso. E secondo il Rapporto sulla criminalità organizzata in Toscana realizzato dalla Normale di Pisa, presentato a Firenze, sono state 223 le persone coinvolte, oltre il 30% del totale nazionale al netto delle tre regioni "storiche".

Grosseto, Livorno, Prato e Massa Carrara sono le province a più alto rischio di penetrazione mafiosa. Crescono in regione i danneggiamenti per incendio, gli attentati e le rapine in banca. Per denunce di estorsione Livorno è tra le prime in Italia per tasso di crescita annuale. Prato svetta invece

per riciclaggio.Secondo il Rapporto, i gruppi criminali "mirano ad un controllo più dei mercati che del territorio e frequenti sarebbero appunto gli scambi e i legami tra compagini criminali di origine differente, che fanno pensare a possibili integrazioni anche di natura organizzativa".