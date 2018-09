Scompare dalle Marche, ritrovato dopo due settimane a Poggio a Caiano

PRATO. Un uomo di 25 anni la cui scomparsa era stata denunciata due settimane fa a Belforte del Chienti, in provincia di Macerata, è stato ritrovato dai carabinieri in un albergo di Poggio a Caiano. Ai carabinieri è bastato controllare i registri informatici

sulle persone alloggiate negli alberghi per trovare il nome che cercavano e andare a verificare se il giovane fosse effettivamente lì. Il venticinquenne, che si era allontanato da casa per motivi che non è dato sapere, ha chiamato i genitori e si è messo in viaggio per tornare nelle Marche.