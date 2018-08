Ostensione, musica e cocomero per tutti: festa di mezza estate secondo tradizione

PRATO. Piazza delle Carceri è stata il punto di attrazione per tutti quelli che hanno passato Ferragosto in città. Affollata la tradizionale Festa di Mezza Estate, con musica dal vivo e cocomero a volontà, e una massiccia presenza della comunità cinese, com'è ormai abitudine.

La folla affluisce in piazza delle Carceri

Dopo l'Ostensione della Sacra Cintola in Piazza Duomo alle 18, dalle 19 ha preso il via la festa in piazza con la distribuzione gratuita di cocomero per tutti. Come vuole la tradizione il sindacoha tagliato la prima fetta. La festa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con la Pubblica Assistenza L'Avvenire e con il contributo di Esselunga, che ha messo a disposizione svariati quintali di cocomero.

L'ostensione della Sacra Cintola dal pulpito del Duomo

Dalle 20 è cominciata la musica dal vivo con i Diastema, band di sette elementi che ha proposto in chiave acustica un repertorio di brani pop con accenni allo swing e contaminazioni di vari generi, sia del panorama internazionale che italiano, rivisitati in maniera originale e con arrangiamenti particolari.

Per consentire a tutti di festeggiare Ferragosto a contatto con l'arte e la cultura, il Museo di Palazzo Pretorio ha posticipato la chiusura, rimanendo eccezionalmente aperto fino alle 24 con ingresso per i residenti in città.