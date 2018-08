La svolta del Panificio Toscano: assumerà i lavoratori della cooperativa Giano

PRATO. Il Panificio Toscano dice addio al modello dell'esternalizzazione e, a partire da settembre, assumerà tutti i lavoratori della cooperativa Giano. La svolta arriva dopo la denuncia del Tirreno che ha raccontato l'ultima settimana di fuoco per l'azienda che finora s'affidava a una cooperativa esterna per la produrre il pane destinato agli scaffali di Unicoop Firenze. Dopo il presidio sgomberato dalla polizia una settimana fa, l'apertura di un fascicolo della procura di Firenze e la protesta dei sindacati fuori dal Parco Prato, oggi l'annuncio dell'azienda madre che avvierà un tavolo di trattative per arrivare all’assunzione dei lavoratori della Giano. "Da subito verrà avviato un tavolo di trattative che possa condurre già a settembre alla assunzione di tutti i lavoratori della cooperativa", si legge in un comunicato stampa ufficiale del Panificio Toscano che ha due stabilimenti, uno a Prato e uno a Collesalvetti.



"Il Panificio Toscano opera nel settore alimentare da oltre 50 anni, una presenza industriale di rilievo nel panorama toscano, cresciuta nel tempo garantendo ai propri clienti qualità e affidabilità. Oggi l’azienda si trova al centro di una vicenda che rischia di danneggiarne l’immagine e al tempo stesso l’operatività - si legge fra le righe del comunicato - Pur confermando la legittimità degli accordi che nel 2017 portarono al subentro nell’appalto esistente da parte della cooperativa Giano (con accordo firmato dal sindacato Uil e approvato da tutti i soci lavoratori della cooperativa) e contestando la strumentale narrazione offerta da SiCobas, oggi l’azienda intende andare al superamento di quel modello organizzativo che, allo stato attuale delle cose, non garantisce più il Panificio Toscano sotto il profilo della regolarità della fornitura".

Si sottolinea inoltre che la decisione è maturata anche in considerazione del fatto che "pur essendo l’esternalizzazione a soggetti terzi di una certa percentuale della propria attività consentito e favorito dalla legge, il sistema si è rivelato particolarmente complesso e di difficile gestione per una realtà imprenditoriale delle nostre dimensioni". E a proposito della verifica fiscale della guardia di finanza, si fa presente che "il Panificio Toscano è chiamato a rispondere di inadempimenti altrui per il ruolo di vigilanza che gli compete".

L'azienda manifesta dunque la volontà di superare "un modello organizzativo che ha mostrato limiti non imputabili a scelte individuali".

L'auspicio del Panificio Toscano è che "al più presto sia garantita la piena efficenza dell’azienda, siano sospese forme di agitazione, alle quali peraltro la maggioranza dei lavoratori non aveva aderito, e si possa procedere, in accordo con le organizzazioni sindacali all’avvio delle trattative per l’assunzione, che siamo certi potranno concludersi con la piena soddisfazione di azienda e maestranze".