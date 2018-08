Motociclista di 67 anni all'ospedale dopo l''urto contro un'auto

PRATO. Un uomo di 67 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12, scontrandosi con la moto contro un’auto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13,30 in via Bologna a Santa Lucia, poco prima dell’imboccatura della galleria della Madonna della Tosse. Secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale, intervenuta per i rilievi, il motociclista procedeva in direzione Valbisenzio così come l’auto che lo precedeva. A questo punto sembra che l’uomo al volante dell’auto, un turista francese, abbia sterzato verso il centro della carreggiata, forse per fare inversione in quanto si era reso conto di aver sbagliato strada.

Il motociclista non ha fatto in tempo a frenare sufficientemente ed è rovinato a terra, strisciando per qualche metro sull’asfalto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza allertata dal 118 in codice rosso. Il personale sanitario ha però verificato che le condizioni del ferito non erano gravi e l’uomo

è stato ricoverato all’ospedale Santo Stefano in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco, con un mezzo giunto dalla caserma di Montemurlo, per ripulire l’asfalto dall’olio sversato dalla moto. L’autista dell’auto francese e le altre persone che erano con lui sono rimasti illesi.