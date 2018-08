Lo scalo merci della stazione trasformato in bivacco di fortuna

PRATO. Dai palazzi fatiscenti come l’ex Valore allo scalo merci della stazione. E’ un maxi-bivacco di fortuna, con venti extracomunitari trovati a dormire, quello scoperto allo scalo merci della stazione centrale dagli agenti delle volanti, ufficio immigrazione e Polfer. Il blitz è scattato alle 6 di questa mattina, mercoledì 8, per verificare insieme ad ispettori del lavoro, Asl e vigili del fuoco la presenza di persone non autorizzate ad accedere allo scalo, alla luce delle molte segnalazioni arrivate.

I primi controlli sono stati effettuati nelle due ditte che lavorano, dove sono stati identificati alcuni dipendenti cinesi, in regola con le norme di soggiorno. Non c’erano clandestini, ma l’ispettorato del lavoro e l’Asl stanno compiendo accertamenti per verificare la posizione lavorativa dei dipendenti e le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il bivacco era invece all’esterno delle ditte dello scalo merci. Qui la polizia si è imbattuta in venti cittadini stranieri, tutti di nazionalità afgana e pachistana, che utilizzano quello spazio coperto come giaciglio di fortuna per trascorrere la notte. Fra loro,

18 sono in regola col permesso di soggiorno rilasciato da altre province, altri due risultano irregolari. Durante i controlli, è stato consegnato un foglio di via a un marocchino, residente a Torino e con precedenti, in quanto è risultato aver commesso reati sul territorio pratese.