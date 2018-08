S'aggirano intorno all'ospedale con un bastone: denunciati

PRATO. Giravano in piena notte nei paraggi dell’ospedale “Santo Stefano”, con un bastone di legno in mano. Due 32enni cinesi irregolari sono stati notati nella notte fra il 6 e 7 agosto da una pattuglia di polizia coadiuvata dai militari dell’esercito. Intorno alle 4.30, il personale delle forze dell’ordine è subito intervenuto in via Suor Niccolina

ma, alla vista delle forze dell'ordine, i due uomini hanno gettato a terra i bastoni. Sono stati comunque fermati e denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa e per ingresso e soggiorno illegale, per poi essere messi a disposizione dell’ufficio immigrazione della questura.