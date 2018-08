Contrordine sui bus, cambia di nuovo tutto

PRATO. La Regione viene incontro ai pendolari e introduce una serie di novità sulle nuove tariffe del trasporto pubblico su gomma, entrate in vigore un mese fa, che avevano suscitato proteste da parte dei viaggiatori e polemiche politiche, anche da parte dei sindaci dell’area pratese. Un’operazione complessa, tenuto conto le 300 tariffe diverse introdotte dal primo luglio a livello toscano. Ecco le principali novità che scatteranno dal 10 settembre.



4 biglietti extraurbani a sconto . Emissione di un carnet da 4 biglietti extraurbani con sconti che vanno dal 10 al 25%. In particolare, lo sconto sarà del 10% rispetto al costo del titolo di corsa semplice per le prime due fasce chilometriche, con sconto del 15% per la terza fascia, con sconto del 20% per la quarta fascia, con sconto del 25% dalla quinta fascia in poi. Il carnet sarà acquistabile nei punti vendita autorizzati, diffusi in tutto il territorio regionale.



Sconto sull’abbonamento mensile. Integrazione abbonamenti urbano/extraurbano: mensile passa da euro 15 a 5 euro nelle reti urbane delle città capoluogo (escluso Firenze), mentre passa da 12 a 5 euro nelle altre reti urbane, senza differenziazione Isee.



Nuovo abbonamento studenti. Inserimento di un nuovo abbonamento per gli studenti valido 10 mesi da settembre a giugno, questo abbonamento avrà il prezzo di 8 mensilità nelle prime 3 fasce chilometriche, di 7,5 mensilità nelle le altre fasce, sia per abbonamento ordinario che per l'abbonamento Isee. Il nuovo abbonamento studenti da 10 mesi si affianca a quello extraurbano annuale studenti valido per 12 mesi, come da contratto.



Agevolazioni per i lavoratori. A parte lo sconto Isee, i lavoratori potranno ottenere una ulteriore riduzione del 5% disponibile per i dipendenti delle aziende che stipulano convenzioni di mobility management con impegno all'acquisto di almeno 20 abbonamenti annuali (urbani ed extraurbani) per azienda e previsione di rateizzazione mensile ai dipendenti.



Sconto abbonamento annuale. Attualmente l'abbonamento annuale extraurbano è calcolato moltiplicando per 9,5 il titolo mensile per tutte le fasce. Con la modifica prevista dalla Regione si interviene per abbattere il costo degli utenti delle fasce chilometriche più lontane.

È prevista anche la revisione dei livelli tariffari Pegaso.

Ciolini (Pd): "Accolte molte richieste segnalate da Prato". Sulle novità varate ieri interviene Nicola Ciolini, consigliere regionale del Pd. «La Regione ha raccolto le istanze e le criticità segnalate dai territori, tra cui anche quelli dei comuni della provincia di Prato - dice Ciolini - Dopo l’incontro con l’assessore regionale di due settimane fa, insieme al sottoscritto, con i sindaci Lorenzini, Bosi, Morganti, Puggelli e l’assessore del comune di Prato Alessi, sono state accolte molte delle richieste di revisione del sistema tariffario, con nuove misure che vanno incontro agli utenti».

Ciolini ringrazia l'assessore regionale Ceccarelli e gli uffici per essere venuti incontro ai pendolari del trasporto su gomma ma, aggiunge che «si tratta, come già detto, di

un adeguamento programmato e necessario per sostenere i costi del servizio e questo primo intervento di modifica non sarà sufficiente, probabilmente, a superare tutti i problemi ma è senza dubbio una risposta importante ad amministratori e cittadini».