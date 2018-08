Muore travolto da un bus della Lam alla stazione

PRATO. Tragico investimento nel pomeriggio di oggi, venerdì 3, in piazza della Stazione a Prato. Un pensionato pratese di 71 anni è morto mentre attarversava la piazza dopo essere stato travolto da un autobus Lam diretto a Galceti. L'incidente è avvenuto sul lato dei giardini che guarda verso il Bisenzio. Il medico e i volontari della Croce D'Oro hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano, ma non c'è stato niente da fare: l'uomo è spirato quasi subito in ambulanza a causa del forte trauma cranico e delle altre gravi lesioni riportate nell'incidente.

I soccorsi in piazza della Stazione (foto Sproviero/Batavia)

Sul posto sono intervenute in forze pattuglie della polizia municipale e ben quattro ambulanze della Croce d'Oro e della Pubblica Assistenza. Una di queste ha soccorso e accompagnato al pronto soccorso anche l'autista della Lam, che ha accusato un malore dopo l'investimento. L'anziano è stato investito in un tratto di strada in curva e non stava attraversando sulle strisce pedonali.

I passanti assistono alle operazioni di soccorso (foto Sproviero/Batavia)

(notizia in aggiornamento)