La Procura toglie ai genitori la bambina molestata dal prete

PRATO. La Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze ha disposto l'allontanamento dalla famiglia della bambina di 10 anni che lunedì 23 è stata oggetto delle attenzioni morbose da parte di don Paolo Glaentzer, il parroco di San Rufignano a Sommaia (Calenzano) arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Insieme alla bambina sono stati allontanati i due fratelli, anche loro minori, mentre un quarto figlio è già maggiorenne.

Calenzano. Prete arrestato, l'uomo che lo ha sorpreso: "La bambina aveva i pantaloni giù" Un prete di 70 anni della provincia di Firenze è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 10 anni. Il sacerdote, infatti, è stato sorpreso da un uomo mentre era in auto con la piccola in un parcheggio a Calenzano. Ecco il racconto del testimone, che è intervenuto aprendo lo sportello e portando via la bambina (video di Mario Neri) - L'ARTICOLO

Il provvedimento è stato notificato nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, dai carabinieri e dai servizi sociali del Comune di Calenzano ai genitori della bambina. I tre figli sono stati accompagnati in una struttura protetta.

Da gennaio la Procura presso il Tribunale dei minori aveva iniziato l'iter per l'allontanamento dei tre figli minori della coppia e ha chiesto una serie di relazioni ai servizi sociali del Comune. La procedura ha richiesto alcuni mesi, ma l'episodio della scorsa settimana ha fatto precipitare la situazione e il fascicolo è stato preso in carico personalmente dal procuratore Antonio Sangermano che, dopo una veloce istruttoria, ha firmato il provvedimento notificato oggi alla coppia di Calenzano.

leggi anche: Prete pedofilo, caso chiuso: ipotesi giudizio immediato Le dichiarazioni di don Paolo Glaentzer per la Procura sono più che sufficienti. Il parroco dice di aver dato 7.000 euro in dieci anni alla famiglia della bambina

Già nel 2013 i figli erano stato tolti ai coniugi di Calenzano, che però avevano vinto il ricorso nel 2016 ed erano riusciti a ottenere il ritorno a casa dei bambini.