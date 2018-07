Trentasei studenti al campus "Il Futuro Presente"

PRATO. Sono stati selezionati i trentasei ragazzi che parteciperanno alla dodicesima edizione del Campus scientifico “Il Futuro Presente. Onde. Come l’universo e la materia ci parlano”, promosso dalla Fondazione Banca Alta Toscana, in collaborazione con la Banca Alta Toscana e il Comune di Quarrata, per gli studenti del triennio delle scuole secondarie superiori situate nelle province di Pistoia, Prato e il circondario di Empoli-Vinci.

Il Campus, interamente gratuito per coloro che vi parteciperanno, si svolgerà anche quest'anno nella bellissima sede di Villa Medicea La Magia, a Quarrata, dal 3 all’8 settembre 2018. Numerose sono state le domande di partecipazione pervenute alla Fondazione dagli istituti scolastici del territorio. Tutti gli studenti che hanno inviato la richiesta di iscrizione al Campus sono stati invitati a un breve colloquio, in quanto, per ragioni oggettive di ricettività delle sedi che ospiteranno i ragazzi, non è stato possibile superare il numero di trentasei partecipanti. “Le commissioni, dopo aver ascoltato i candidati, hanno dovuto procedere con grande difficoltà a una scelta che rispondesse a criteri di equilibrio, selezionando studenti provenienti da tutti e tre gli anni conclusivi della scuola secondaria superiore e da istituti scolastici di varia tipologia, compresi quelli di ambito non prettamente scientifico, oltre che da aree geografiche diverse”, chiarisce al riguardo il presidente della Fondazione Banca Alta Toscana Franco Benesperi. “Davvero difficile, per le commissioni, non concedere ad alcuni candidati la possibilità di partecipare al Campus, in quanto tutti, di fatto, meritavano di veder accolta la propria richiesta”, conclude il presidente Benesperi. Per gli studenti selezionati l’iniziativa costituirà l’occasione per vivere per una settimana a contatto con docenti e ricercatori universitari, partecipare attivamente a conversazioni e discussioni su temi scientifici e culturali, vivere il tempo libero per conoscere e utilizzare le opportunità offerte dall’ambiente e dal territorio che li ospita.

Questi i nomi dei trentasei studenti che parteciperanno all’edizione 2018 del Campus “Il Futuro Presente”: Costanza Abati – IV Liceo classico Cicognini Rodari, Prato Chiara Acetino, IV Liceo classico Europeo-Convitto Nazionale Cicognini, Prato Isacco Barbini – V Liceo classico Forteguerri, Pistoia Carlo Bardazzi – IV Istituto Suore Mantellate, Pistoia Marta Betti – IV Liceo classico Cicognini Rodari, Prato Matilde Bruni – IV Istituto Pacini, Pistoia Edoardo Cavacece – III Liceo scientifico Copernico, Prato Francesca Ceri, IV Liceo scientifico Livi, Prato Chiara Collana – IV Liceo scientifico Calasanzio, Empoli Jacopo Colligiani – V Istituto Fedi Fermi, Pistoia Maria Cristina Di Palma – III Liceo classico Virgilio, Empoli Niccolò Delfine – III Liceo classico Forteguerri, Pistoia Jasmin El Zenary – IV Istituto Lorenzini, Pescia Giovanna Felicetti, IV Liceo classico Forteguerri, Pistoia Pietro Francaviglia – V Liceo classico Forteguerri, Pistoia Ilaria Gaiffi, III Liceo classico Forteguerri, Pistoia Federica Guarducci – III Liceo scientifico Copernico, Prato Jun Fu Adriano Hu - III Liceo scientifico Livi, Prato Raffaele Inglese - V Istituto Pacini, Pistoia Neri Innocenti – IV Liceo scientifico Copernico, Prato Francesco Lari – IV Istituto Ferraris Brunelleschi, Empoli Alessandro Lucianò - III Istituto Fedi Fermi, Pistoia Lorenzo Martinelli - IV Liceo scientifico Livi, Prato Elena Menichetti, III Liceo linguistico Il Pontormo, Empoli Matilde Pecchioli – IV Istituto Pacini, Pistoia Chiara Pippucci – IV Liceo classico Virgilio, Empoli Romina Poli – IV Liceo scienze umane Forteguerri, Pistoia Chiara Pratesi – IV Liceo scienze umane Cicognini Rodari, Prato Leonardo Razzai - IV Liceo classico Cicognini Rodari, Prato Chiara Maria Emilia Romagnoli – IV Liceo classico Virgilio, Empoli Lorenzo Romani - III Liceo scientifico A. di

Savoia, Pistoia Ilaria Russo – IV Liceo scienze umane Forteguerri, Pistoia Sara Sichi, IV Liceo scienze umane Cicognini Rodari, Prato Gaia Spinelli - III Liceo classico Cicognini Rodari, Prato Dragos Tanasa – IV Liceo scientifico A. di Savoia, Pistoia Marco Volpi - V Istituto Pacini, Pistoia