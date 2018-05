Sfruttamento, allarme della Cgil: «Controllate anche i bengalesi»

PRATO. Primo indizio: la nazionalità di lavoratori e titolari, che nello specifico è bengalese. Secondo indizio: manodopera “al nero”, per l’esattezza 10 lavoratori. Terzo: trattasi di una ditta di confezioni che cuce capi d’abbigliamento. E siccome tre indizi fanno una prova, il sequestro di una piccola impresa di confezione bengalese avvenuto mercoledì a Vaiano è qualcosa che fa drizzare le antenne alla Filctem Cgil pratese, da sempre in prima linea nella denuncia contro il sistema produttivo illegale nel distretto.



«Siamo molto preoccupati perché quella che emerge dal sequestro di Vaiano è una modalità di lavoro specifica che appartiene a un altro distretto parallelo, quello di San Giuseppe Vesuviano, che lavora per i grandi marchi della moda». Non usa mezzi termini Massimiliano Brezzo, segretario del sindacato dei tessili della Cgil, che fa squillare un nuovo campanello d’allarme dopo che una settimana fa il nucleo della squadra interforze ha messo i sigilli a un laboratorio allacciato abusivamente alla rete pubblica di elettricità. Per chi lavoravano marito e moglie che impiegavano manodopera abusiva? L’interrogativo apre scenari preoccupanti visto che non capita tutti i giorni di chiudere a Prato realtà produttive “monoetniche”, nel settore dell’abbigliamento, diverse da quelle con gli occhi a mandorla. L’invito del sindacato, rivolto alle autorità preposte ai controlli, è quello di approfondire certe dinamiche che, qualora mettessero radici in un distretto che ha già in corpo i germi dell’illegalità orientale, «innescherebbero una miscela esplosiva».

Peggio ancora se c’è lo zampino della camorra come accade nel distretto vesuviano. «Dove la logica – sottolinea Brezzo – è diversa da quella cui siamo abituati con i confezionisti cinesi di Prato perché abbiamo a che fare con la committenza delle grandi firme dell’abbigliamento che danno lavoro a un intermediario italiano – fa notare Brezzo – Questi, a sua volta, lo subappalta ai bengalesi che sfruttano i propri connazionali con compensi da fame, spesso con prestanome italiani. Questo succede nel Napoletano».

A Prato il confezionista cinese lavora invece per il pronto moda cinese. Quello che la Filctem-Cgil teme è un altro filone di sfruttamento che cambia pelle ma la musica è sempre quella dell’evasione fiscale e contributiva che calpesta i diritti dei lavoratori. «Il nostro territorio – tuona Brezzo – ormai è diventato attrattivo per chi vuole qui lavorare illegalmente. Abbiamo il sentore che si stiano spostando qui i laboratori cinesi di Carpi e quelli bengalesi di Napoli. L’ultimo sequestro deve spingere a riflettere: vogliamo sapere quante sono le aziende gestite da bengalesi iscritte alla Camera di commercio e soprattutto per chi lavorano». Stando ai dati pubblicati sul sito della Cciaa pratese, nel 2016 erano solo tre le società attive nel comparto della manifattura, gestite da bengalesi (due ditte individuali e una società di persone).

Purtroppo i dati non sono aggiornati con le statistiche del 2017. In ogni caso, meglio prevenire che trovare la cura quando ormai il nuovo fronte d’illegalità è dilagato. Più volte il sindacato è stato antesignano rispetto alla denuncia di certi fenomeni, come lo sfruttamento di lavoratori di origine africana e asiatica nelle stamperie e tintorie cinesi: trend confermato dall’ultima ricerca presentata dal Comune durante la rassegna “Mediterraneo Downtown”. Brezzo preme sul tasto della responsabilità in solido per far pagare al committente i contributi non versati dal terzista, in modo da creare un deterrente contro lo sfruttamento. Nel mirino l’Inps di Prato che farebbe orecchie da mercante rispetto a una richiesta del sindacato che è stata accolta in altre zone d’Italia, come nel distretto calzaturiero di Fermo. La Cgil invoca poi il nuovo articolo 603 bis del codice

penale riscritto dalla legge 199 del 2016, quella contro il caporalato. «Non abbiamo combattuto lo sfruttamento ma legalizzato la sicurezza sui luoghi di lavoro – dicono – Non è sufficiente controllare il fenomeno, bisogna contrastarlo». E gli strumenti, appunto, esistono.