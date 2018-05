Senza titoli e senza autorizzazione, faceva la parrucchiera in casa

PRTO. Senza autorizzazione, e soprattutto senza titoli professionali faceva la parrucchiera dentro le mura domestiche.

E' stata probabilmente una segnalazione a portare alla luce l'attività abusiva esercitata da una donna cinese di 39 anni in via Pistoiese. Sabato 28 aprile la Polizia municipale ha eseguito un controllo, trovando la donna intenta a fare una piega a una cliente. Il negozio era al piano terra della casa. Aveva specchi a muro, divani, lavatesta con poltrona e macchinari elettrici per bigodini. Alla parrucchiera abusiva sono stati contestati due verbali di violazione amministrativa per un totale di 2.666 euro. L'Unità operativa commerciale amministrativa e anticontraffazione della Municipale ha bloccato

l'attività, ponendo sotto sequestro tutte le attrezzature utilizzate.

Il fenomeno dell'esercizio abusivo delle professioni di parrucchiera ed estetista sembra essere in aumento soprattutto nella zona del Macrolotto zero, come dimostrano gli ultimi sequestri effettuati.