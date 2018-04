Morto l'ex giocatore di basket Alessandro Goti

PRATO. E' morto per un improvviso malore Alessandro Goti, 57 anni, pratese, ex giocatore di serie A di basket. Goti si è sentito male questa mattina, sabato 28, mentre si trovava a Viareggio ospite di un'amica. Alessandro Goti aveva esordito nella Pallacanestro Prato per poi passare alla Virtus Bologna dove ha vinto lo scudetto nel 1978-1979. Questa formazione della Sinudyne campione d’Italia 1979: Owen Wells, Gianni Bertolotti, Carlo Caglieris, Pietro Generali, Alessandro Goti, Ugo Govoni, Piero Valenti, Renato Villalta, Mario Martini, Massimo Marchetti, Kresimir Cosic. Allenatore: Terry Driscoll. Dopo aver militato in diverse squadre di serie A (Bartolini Brindisi, Bic Trieste e Alibert Livorno) era ritornato a giocare a basket a Prato nelle file della Polistrade Agliana. In seguito si era trasferito a Brescia dove lavorava come rappresentante di pelli. Anche se viveva lontano da Prato Goti aveva comunque mantenuto contatti con la sua città natale dove vive ancora la sua famiglia.

Alessandro Goti