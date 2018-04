Primo Maggio, ecco dove e quando verrà bloccata la circolazione

PRATO. Scatteranno dalle 18 di lunedì 30 aprile i primi divieti di transito in centro per la manifestazione nazionale del Primo Maggio, Festa dei lavoratori, con il corteo alle 10 da piazza Mercatale e il comizio alle 12 in piazza del Duomo dei tre leader di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Il corteo da piazza Mercatale percorrerà via San Silvestro, piazza San Marco, viale Piave, piazza delle Carceri, piazza San Francesco, via Ricasoli, piazza del Comune, via Guasti, via Muzzi e Largo Carducci.

I provvedimenti per la viabilità sono adottati dal Comune di Prato sulla base delle prescrizioni in tema di ordine e sicurezza pubblica di specifica ed esclusiva competenza della Questura di Prato.

Ieri è stata pubblicata l'ordinanza sindacale sui divieti di sosta e nel pomeriggio di oggi, 27 aprile, è stata pubblicata quella relativa ai divieti di accesso e deviazioni alla viabilità .

consentendo comunque il transito in uscita verso via Pomeria e via Ferrucci,. Di conseguenza dalle 18 chiuso l'accesso anche in viale Piave e inversione del senso di marcia in via del Cassero, via Calimara e via dell'Arco verso via S.Chiara. Doppio senso di marcia in via del Ceppo Vecchio e via Dante e inversione del senso unico da via Modesti a via Migliorati.

In via Porta al Serraglio doppio senso di marcia con sbocco in piazza Ciardi e via Strozzi. Si potrà transitare anche sulla corsia preferenziale di via Franchi verso via Battisti e via Bologna.

Da piazza Ciardi non sarà possibile arrivare in viale Galilei, in quanto l'accesso a via Protche è consentito solo per accedere al parcheggio del Serraglio. Il Comune ha disposto l'uso gratuito del parcheggio del Serraglio per i residenti del centro storico con permesso di sosta e il piazzale Ebensee per tutti gli altri a partire dalle 16 di lunedì 30 aprile fino alle 16 del giorno seguente.

Sono previste anche delle modifiche al servizio di trasporto pubblico locale dalle 17 di lunedì 30 aprile fino al termine del servizio (il 1° maggio come sempre il servizio non sarà effettuato).

LAM BLU - direzione MALISETI/OSPEDALE:

Percorso regolare fino a viale Vittorio Veneto, poi deviazione su via Tacca, via Bettino, via Valentini, via Simintendi, via Pomeria, via Carradori, via Cavour, Porta Leone, via della Misericordia, via Dolce de’ Mazzamuti, piazza Cardinale Niccolò, Corso Savonarola, piazza San Domenico, via Convenevole da Prato, poi percorso regolare.

LAM BLU - direzione REPUBBLICA:

Percorso regolare fino a via San Vincenzo, poi deviazione su piazza San Domenico, Corso Savonarola, piazza Cardinale Niccolò, via Dolce de’ Mazzamuti, via della Misericordia, Porta Leone, via Cavour, via Monnet, via Roncioni, via Zarini, via Valentini, via Bettino,

LAM ARANCIONE - direzione GALCIANA:

Percorso regolare fino a viale Vittorio Veneto, poi deviazione su via Tacca, via Bettino, via Valentini, via Simintendi, via Pomeria, via Carradori, via Cavour, via della Misericordia, Porta Leone, poi percorso regolare.

LAM ARANCIONE - direzione STAZIONE:

Percorso regolare fino a Porta Leone, poi deviazione su via della Misericordia, via Cavour, via Monnet, via Roncioni, via Zarini, via Valentini, via Bettino, via Tacca, viale Vittorio Veneto, poi percorso regolare.

LAM ROSSA - direzione GALCETI/SANTA LUCIA:

LAM-MT VIOLA direzione MALISETI:

Da Piazza della Stazione deviazione su via Buozzi, via Machiavelli, via Benelli, via Lambruschini, via Orlando, via Miniati, Ponte Datini, viale Galilei, via Protche, poi percorso regolare.

LAM ROSSA direzione PAPERINO/SAN GIORGIO/SAN GIUSTO:

LAM-MT VIOLA direzione STAZIONE CENTRALE FS:

Percorso regolare fino a piazza Ciardi, poi deviazione su via Protche, viale Galilei, Ponte Datini, via Miniati, via Orlando, via Capponi, piazza Santa Maria della Pietà, via Colletta, via Abba, via fra’ Sarpi, via Machiavelli, Ponte XX Settembre, via Arcivescovo Martini, viale Vittorio Veneto, poi percorso regolare.

LAM-MT AZZURRA - direzione SOCCORSO/FIRENZE/POGGIO A CAIANO/CARMIGNANO/TAVOLA/SEANO:

Linea 4 - direzione MEZZANA:

Percorso regolare fino a viale Vittorio Veneto, poi deviazione su via Tacca, via Bettino, via Valentini, via Simintendi, via Pomeria, poi percorso regolare.

LAM-MT AZZURRA direzione PRATO-STAZIONE CENTRALE FS:

Percorso regolare fino a via Marx, poi deviazione su via Zarini, via Valentini, via Bettino, via Tacca, viale Vittorio Veneto, poi percorso regolare.

Linea 4 - direzione CALENZANO:

Percorso regolare fino a via Baldanzi, poi deviazione su via Valentini, via Bettino, via Tacca, viale Vittorio Veneto, poi percorso regolare.

AUTOLINEA CF - direzione CAMPI BISENZIO-FIRENZE:

Percorso regolare fino a viale Vittorio Veneto, poi deviazione su via Tacca, via Bettino, via Ferrucci, poi percorso regolare.

AUTOLINEA V direzione - VAL DI BISENZIO (VAIANO-VERNIO-CASTIGLIONE DEI PEPOLI):

Da piazza della Stazione deviazione su via Buozzi, via Machiavelli, via Benelli, via Lambruschini, via Orlando, via Miniati, Ponte Datini, viale Galilei, effettua inversione alla rotatoria con via Protche, viale Galilei, poi percorso regolare.

AUTOLINEA V direzione PRATO – STAZIONE CENTRALE FS:

Percorso regolare fino a viale Galilei, poi effettua inversione alla rotatoria con via J. L. Protche, e deviazione su viale Galilei, Ponte Datini, via Miniati, via Orlando, via Capponi, piazza Santa Maria della Pietà, via Colletta, via Abba, via fra' Sarpi, via Machiavelli, Ponte XX Settembre, via Arcivescovo Martini, su viale Vittorio Veneto, poi percorso regolare.

Fermate: tutte quelle esistenti sui percorsi in deviazione. Sarà istituita una fermata provvisoria in viale G. Galilei, fronte Banfi. L’autolinea LAM BLU effettuerà a richiesta la fermata “SAN VINCENZO” in sostituzione di quella di piazza San Domenico.