Quando Roberto Benigni andò in visita alla tessitura Arca

PRATO. Al Circolo Quinto Martini si sta ricostruendo la storia di una frazione attraverso le foto, non solo quelle da un punto di vista urbanistico ma anche quelle delle persone che hanno vissuto e ancora abitano a Maliseti.

"Straordinaria la visita - sottolinea il presidente del Circolo Giovanni Mosca - del grande regista e attore pratese, Roberto Benigni alla Tessitura Arca di via dell’Artigianato a Maliseti, ricorreva l’anno 2004.

Un ricordo consegnatomi da Mario Ponzecchi il quale conserva “gelosamente” questa testimonianza che non è sola fotografica ma il senso di vicinanza di un personaggio che ha reso grande e famosa la nostra Prato.

Il Ponzecchi, ricorda la grande disponibilità dell’attore, strette di mano con tutti gli operai, il suo amore per Prato e per le frazioni, come lo stesso Benigni ricorda sempre della sua Vergaio.

Una foto che testimonia la storia di un grande personaggio che ha fatto visita ad una fabbrica, con i suoi operai a Maliseti".

"Poi un altro ricordo - continua Mosca - consegnatomi da Renzo Fusi, allora presidente del Circolo Arci Q. Martini,

con il calciatorea Maliseti. Un grande momento di gioia e entusiasmo, ricorda il Fusi, Maliseti impazzita per questo grande atleta. Amare una frazione, significa ricostruire la sua storia per ricordare e per riscoprirla".